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В Берлине экстренно сел самолет из-за нетрезвого финна - РИА Новости, 24.04.2025
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23:46 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/samolet-2013298009.html
В Берлине экстренно сел самолет из-за нетрезвого финна
В Берлине экстренно сел самолет из-за нетрезвого финна - РИА Новости, 24.04.2025
В Берлине экстренно сел самолет из-за нетрезвого финна
Пассажирский самолет, следовавший в среду из Хельсинки в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за нетрезвого гражданина Финляндии, который... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:46:00+03:00
2025-04-24T23:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший в среду из Хельсинки в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за нетрезвого гражданина Финляндии, который плевался в других пассажиров и нападал на бортпроводника, сообщило издание Spiegel. "Из-за агрессивного поведения пассажира пилот принял решение приземлиться в аэропорту Берлин-Бранденбург. Там уже ждали сотрудники федеральной полиции, которые допросили свидетелей и задержали мужчину. Тест на алкоголь показал значение 1,27 промилле", - пишет Spiegel. Сообщается, что 42-летний гражданин Финляндии успел плюнуть в нескольких пассажиров. В полицейском участке на мужчину завели административное дело и взыскали 2200 евро в качестве залога. Сам же самолет с оставшимися 106 пассажирами на борту проследовал далее в Цюрих.
https://ria.ru/20250420/aeroport-2012418528.html
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берлин (город), в мире, аэропорт шенефельд, германия
Берлин (город), В мире, аэропорт Шенефельд, Германия
В Берлине экстренно сел самолет из-за нетрезвого финна

Spiegel: самолет экстренно сел в Берлине из-за плевавшегося нетрезвого финна

CC BY-SA 2.0 / Gregor Fischer / Airport Schoenefeld_2Аэропорт Берлин-Шёнефельд
Аэропорт Берлин-Шёнефельд - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gregor Fischer / Airport Schoenefeld_2
Аэропорт Берлин-Шёнефельд. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший в среду из Хельсинки в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за нетрезвого гражданина Финляндии, который плевался в других пассажиров и нападал на бортпроводника, сообщило издание Spiegel.
"Из-за агрессивного поведения пассажира пилот принял решение приземлиться в аэропорту Берлин-Бранденбург. Там уже ждали сотрудники федеральной полиции, которые допросили свидетелей и задержали мужчину. Тест на алкоголь показал значение 1,27 промилле", - пишет Spiegel.
Сообщается, что 42-летний гражданин Финляндии успел плюнуть в нескольких пассажиров.
В полицейском участке на мужчину завели административное дело и взыскали 2200 евро в качестве залога. Сам же самолет с оставшимися 106 пассажирами на борту проследовал далее в Цюрих.
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Берлин (город)В миреаэропорт ШенефельдГермания
 
 
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