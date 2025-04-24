https://ria.ru/20250424/rynok-2013269744.html
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04% - РИА Новости, 24.04.2025
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:56:00+03:00
2025-04-24T18:56:00+03:00
2025-04-24T19:02:00+03:00
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
акции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f1ffee26cd09a7f628071f693bc24d9.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1 195,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 1 119,49 пункта.
https://ria.ru/20250424/tseny-2013269007.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b057182862c87cd1189e048eb179cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, акции
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Акции
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%
Индекс Мосбиржи к закрытию подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта