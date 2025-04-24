Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04% - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 24.04.2025 (обновлено: 19:02 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rynok-2013269744.html
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04% - РИА Новости, 24.04.2025
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:56:00+03:00
2025-04-24T19:02:00+03:00
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
акции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f1ffee26cd09a7f628071f693bc24d9.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1 195,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 1 119,49 пункта.
https://ria.ru/20250424/tseny-2013269007.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b057182862c87cd1189e048eb179cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, акции
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Акции
Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%

Индекс Мосбиржи к закрытию подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1 195,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 1 119,49 пункта.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Мировые цены на нефть колебались вечером в четверг
Вчера, 18:53
 
ЭкономикаМосковская биржаСитуация с курсами валют и ценами на нефтьАкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала