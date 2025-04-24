https://ria.ru/20250424/rynok-2013269744.html

Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%

Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04% - РИА Новости, 24.04.2025

Российский рынок акций в четверг вырос на 0,04%

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:56:00+03:00

2025-04-24T18:56:00+03:00

2025-04-24T19:02:00+03:00

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

акции

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1 195,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 1 119,49 пункта.

https://ria.ru/20250424/tseny-2013269007.html

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2025

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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, акции