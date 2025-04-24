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Руслан Болотов второй раз избран мэром Иркутска - РИА Новости, 24.04.2025
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11:52 24.04.2025 (обновлено: 11:53 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ruslan-2013147939.html
Руслан Болотов второй раз избран мэром Иркутска
Руслан Болотов второй раз избран мэром Иркутска - РИА Новости, 24.04.2025
Руслан Болотов второй раз избран мэром Иркутска
Мэром Иркутска второй раз избран Руслан Болотов, за него проголосовало абсолютное большинство депутатов городской думы, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:52:00+03:00
2025-04-24T11:53:00+03:00
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ИРКУТСК, 24 апр - РИА Новости. Мэром Иркутска второй раз избран Руслан Болотов, за него проголосовало абсолютное большинство депутатов городской думы, сообщает в четверг пресс-служба администрации города. "Депутаты думы Иркутска избрали мэра города. По итогам тайного голосования победил Руслан Болотов. Он получил 34 голоса при необходимых 24. Срок полномочий главы столицы региона составит пять лет", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. Всего конкурсная комиссия допустила до процедуры выборов мэра депутатским корпусом города пять кандидатов. В составе текущей думы города - 35 депутатов. Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в декабре 2014 года. Болотов родился в мае 1972 года в городе Шелехов Иркутской области. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 2000 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности экономика и управление строительством. На производстве прошел путь от рабочего до директора муниципального предприятия "Водоканал" города Шелехова. Затем был избран мэром города Шелехова. С 2008 по 2011 год – министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Затем до октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков города Иркутска. В 2015 году перешел на работу в правительство региона в качестве заместителя председателя правительства. С 2017 по 2020 годы – заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области. В марте 2020 года перешел на работу в администрацию Иркутска в должности вице-мэра. Является членом партии "Единая Россия". Впервые был избран мэром Иркутска 30 апреля 2020 года.
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иркутск, шелехов, иркутская область, единая россия, общество
Иркутск, Шелехов, Иркутская область, Единая Россия, Общество
Руслан Болотов второй раз избран мэром Иркутска

Руслан Болотов вновь стал мэром Иркутска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМэр Иркутска Руслан Болотов
Мэр Иркутска Руслан Болотов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Мэр Иркутска Руслан Болотов. Архивное фото
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ИРКУТСК, 24 апр - РИА Новости. Мэром Иркутска второй раз избран Руслан Болотов, за него проголосовало абсолютное большинство депутатов городской думы, сообщает в четверг пресс-служба администрации города.
"Депутаты думы Иркутска избрали мэра города. По итогам тайного голосования победил Руслан Болотов. Он получил 34 голоса при необходимых 24. Срок полномочий главы столицы региона составит пять лет", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
Всего конкурсная комиссия допустила до процедуры выборов мэра депутатским корпусом города пять кандидатов. В составе текущей думы города - 35 депутатов. Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в декабре 2014 года.
Болотов родился в мае 1972 года в городе Шелехов Иркутской области. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 2000 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности экономика и управление строительством. На производстве прошел путь от рабочего до директора муниципального предприятия "Водоканал" города Шелехова. Затем был избран мэром города Шелехова.
С 2008 по 2011 год – министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Затем до октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков города Иркутска. В 2015 году перешел на работу в правительство региона в качестве заместителя председателя правительства. С 2017 по 2020 годы – заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области. В марте 2020 года перешел на работу в администрацию Иркутска в должности вице-мэра. Является членом партии "Единая Россия". Впервые был избран мэром Иркутска 30 апреля 2020 года.
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