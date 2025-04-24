https://ria.ru/20250424/rubio-2013274584.html

Эксперт прокомментировал отмену визита Рубио в Лондон

Эксперт прокомментировал отмену визита Рубио в Лондон - РИА Новости, 24.04.2025

Эксперт прокомментировал отмену визита Рубио в Лондон

Решение госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа не принимать участие в переговорах по Украине в среду в Лондоне... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:32:00+03:00

2025-04-24T19:32:00+03:00

2025-04-24T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Решение госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа не принимать участие в переговорах по Украине в среду в Лондоне показывает, что Вашингтон готов выйти из мирного процесса, заявил РИА Новости заслуженный профессор университета Бата Джолион Ховорт, специализирующийся на европейской политике. Ранее госдепартамент США сообщил, что Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне по Украине в среду. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил о проведении переговоров по Украине в Лондоне на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена. "Отсутствие Рубио (и - ред.) Уиткоффа было ясным свидетельством того, что Вашингтон готов уйти от "мирного процесса". На данный момент я не убежден, что позиции Вашингтона и Европы/Украины по вопросам Крыма, членства Украины в НАТО, санкций против России и самого мирного процесса примиримы", - сказал Ховорт агентству. По его словам, решение Вашингтона не направлять госсекретаря и спецпосланника на переговоры могло быть вызвано "чувством фрустрации в Белом доме" и необходимостью оказать давление на Украину и Европу. По мнению эксперта, сложно понять, что может сохранить мотивацию президента США Дональда Трампа продолжать играть роль посредника между Россией и Украиной. Профессор также считает, что отношения США и Европы переживают "поворотный момент". Он предположил, что Трамп может блефовать по вопросу пошлин и торговли, хоть это и маловероятно, но президент США серьезен, когда дело касается обороны и безопасности. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012872328.html

https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html

https://ria.ru/20250423/rubio-2013029846.html

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