Эксперт прокомментировал отмену визита Рубио в Лондон
Ховорт: отмена визита Рубио в Лондон показывает готовность США выйти из процесса
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Решение госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа не принимать участие в переговорах по Украине в среду в Лондоне показывает, что Вашингтон готов выйти из мирного процесса, заявил РИА Новости заслуженный профессор университета Бата Джолион Ховорт, специализирующийся на европейской политике.
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"Отсутствие Рубио (и - ред.) Уиткоффа было ясным свидетельством того, что Вашингтон готов уйти от "мирного процесса". На данный момент я не убежден, что позиции Вашингтона и Европы/Украины по вопросам Крыма, членства Украины в НАТО, санкций против России и самого мирного процесса примиримы", - сказал Ховорт агентству.
По его словам, решение Вашингтона не направлять госсекретаря и спецпосланника на переговоры могло быть вызвано "чувством фрустрации в Белом доме" и необходимостью оказать давление на Украину и Европу. По мнению эксперта, сложно понять, что может сохранить мотивацию президента США Дональда Трампа продолжать играть роль посредника между Россией и Украиной.
Профессор также считает, что отношения США и Европы переживают "поворотный момент". Он предположил, что Трамп может блефовать по вопросу пошлин и торговли, хоть это и маловероятно, но президент США серьезен, когда дело касается обороны и безопасности.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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