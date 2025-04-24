https://ria.ru/20250424/rubio-2013149666.html

NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох

NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох - РИА Новости, 24.04.2025

NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:00:00+03:00

2025-04-24T12:00:00+03:00

2025-04-24T12:00:00+03:00

марко рубио

сша

москва

в мире

великобритания

стив уиткофф

дэвид лэмми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013028412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4493268c1d6dd3d6dba2106680d65209.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New York Times со ссылкой на источники."Решение господина Рубио отменить визит застало британское правительство врасплох…" — говорится в сообщении.Отсутствие Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа воскресило опасения, что Украину и Европу оттесняют в сторону, так как администрация Трампа, судя по всему, работает только с Москвой, говорится в материале.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.

https://ria.ru/20250424/zapad-2013137414.html

https://ria.ru/20250424/kallas-2013110875.html

сша

москва

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марко рубио, сша, москва, в мире, великобритания, стив уиткофф, дэвид лэмми