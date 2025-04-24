Рейтинг@Mail.ru
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/rubio-2013149666.html
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох - РИА Новости, 24.04.2025
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:00:00+03:00
2025-04-24T12:00:00+03:00
марко рубио
сша
москва
в мире
великобритания
стив уиткофф
дэвид лэмми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013028412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4493268c1d6dd3d6dba2106680d65209.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New York Times со ссылкой на источники."Решение господина Рубио отменить визит застало британское правительство врасплох…" — говорится в сообщении.Отсутствие Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа воскресило опасения, что Украину и Европу оттесняют в сторону, так как администрация Трампа, судя по всему, работает только с Москвой, говорится в материале.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
https://ria.ru/20250424/zapad-2013137414.html
https://ria.ru/20250424/kallas-2013110875.html
сша
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013028412_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_cae07f3c65cceb59938193f5807b541f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марко рубио, сша, москва, в мире, великобритания, стив уиткофф, дэвид лэмми
Марко Рубио, США, Москва, В мире, Великобритания, Стив Уиткофф, Дэвид Лэмми
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох

NYT: Рубио удивил МИД Британии отказом от переговоров в Лондоне

© AP Photo / Nathan HowardГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Решение господина Рубио отменить визит застало британское правительство врасплох…" — говорится в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
На Западе призвали ЕС подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа
11:24
Отсутствие Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа воскресило опасения, что Украину и Европу оттесняют в сторону, так как администрация Трампа, судя по всему, работает только с Москвой, говорится в материале.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе
09:53
 
Марко РубиоСШАМоскваВ миреВеликобританияСтив УиткоффДэвид Лэмми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала