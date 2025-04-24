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NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох - РИА Новости, 24.04.2025
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:00:00+03:00
2025-04-24T12:00:00+03:00
2025-04-24T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New York Times со ссылкой на источники."Решение господина Рубио отменить визит застало британское правительство врасплох…" — говорится в сообщении.Отсутствие Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа воскресило опасения, что Украину и Европу оттесняют в сторону, так как администрация Трампа, судя по всему, работает только с Москвой, говорится в материале.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
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Марко Рубио, США, Москва, В мире, Великобритания, Стив Уиткофф, Дэвид Лэмми
NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох
NYT: Рубио удивил МИД Британии отказом от переговоров в Лондоне