Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с "Северного потока — 2"
Рубио: в Белом доме не обсуждали снятие санкций с "Северного потока — 2"
© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио опроверг в соцсети X публикацию Politico об обсуждении в Белом доме вопроса насчет снятия санкций с "Северного потока — 2".
"Это однозначно ложно. Ни (спецпосланник президента США. — Прим. ред.) Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность", — написал он.
Госсекретарь добавил, что, если у редакции Politico есть "хоть капля честности, она полностью отзовет этот вымысел".
Незадолго до этого газета написала, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток — 2" и других активов России в Европе. "Главным инициатором" издание назвало спецпосланника Стива Уиткоффа, а противниками — госсекретаря Марко Рубио и министра внутренних дел Дуга Бергама.
В Европе высказались о перезапуске "Северного потока"
26 марта, 17:04
В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.
В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. В начале 2022-го немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.