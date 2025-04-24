https://ria.ru/20250424/rubio-2013087189.html

Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с "Северного потока — 2"

Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.04.2025

Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с "Северного потока — 2"

Госсекретарь Марко Рубио опроверг в соцсети X публикацию Politico об обсуждении в Белом доме вопроса насчет снятия санкций с "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:05:00+03:00

2025-04-24T06:05:00+03:00

2025-04-24T08:57:00+03:00

сша

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио опроверг в соцсети X публикацию Politico об обсуждении в Белом доме вопроса насчет снятия санкций с "Северного потока — 2"."Это однозначно ложно. Ни (спецпосланник президента США. — Прим. ред.) Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность", — написал он.Госсекретарь добавил, что, если у редакции Politico есть "хоть капля честности, она полностью отзовет этот вымысел".Незадолго до этого газета написала, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток — 2" и других активов России в Европе. "Главным инициатором" издание назвало спецпосланника Стива Уиткоффа, а противниками — госсекретаря Марко Рубио и министра внутренних дел Дуга Бергама.В СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможную продажу уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии идут переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.В конце марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США. По его словам, европейские политики, которые против этого, — "либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что по теме газопроводов идут обсуждения."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. В начале 2022-го немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010320249.html

https://ria.ru/20250326/potok-2007514864.html

https://ria.ru/20250423/potok-2013007267.html

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