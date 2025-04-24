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Запад обесценивает роль СССР в победе над фашизмом, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.04.2025
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14:12 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/rossija-2013192717.html
Запад обесценивает роль СССР в победе над фашизмом, заявили в Минобороны
Запад обесценивает роль СССР в победе над фашизмом, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.04.2025
Запад обесценивает роль СССР в победе над фашизмом, заявили в Минобороны
Коллективный Запад искажает историческую правду и обесценивает роль СССР в победе во Второй мировой войне, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:12:00+03:00
2025-04-24T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Коллективный Запад искажает историческую правду и обесценивает роль СССР в победе во Второй мировой войне, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международной научно-практической конференции на тему "Вклад народов государств-членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне". "Сегодня отдельные западные идеологи для реализации своих кощунственных стратегических интересов пытаются выбить эту основу из-под нас и разобщить нас, подменив ценностные ориентиры. Ими искажается историческая правда и обесценивается роль Великой Победы. Коллективный Запад все чаще и чаще пытается приписать заслугу в победе над фашизмом и в освобождении Европы от немецких оккупантов исключительно себе", - сказал Фомин. По его словам, при молчаливом согласии политического руководства ряда стран, освобожденных советской армией, "сегодня открыто чествуют легионеров СС, оскверняют и уничтожают памятники советским воинам-освободителям, подменяют имена истинных героев именами нацистских преступников и их прислужников и при этом активно и цинично освещают все свои действия в СМИ". Фомин подчеркнул, что эффективно противостоять этим проявлениям возможно только общими усилиями, общей волей. "На всех возможных уровнях мы обязаны требовать соблюдения объективной трактовки истории, не допускать вандализма и осквернения памятников и других символов Победы в Великой Отечественной войне", - заявил замминистра обороны РФ.
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россия, ссср, европа, александр фомин, одкб
Россия, СССР, Европа, Александр Фомин, ОДКБ
Запад обесценивает роль СССР в победе над фашизмом, заявили в Минобороны

Замглавы МО Фомин: Запад искажает историческую правду и обесценивает роль СССР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Коллективный Запад искажает историческую правду и обесценивает роль СССР в победе во Второй мировой войне, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международной научно-практической конференции на тему "Вклад народов государств-членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне".
"Сегодня отдельные западные идеологи для реализации своих кощунственных стратегических интересов пытаются выбить эту основу из-под нас и разобщить нас, подменив ценностные ориентиры. Ими искажается историческая правда и обесценивается роль Великой Победы. Коллективный Запад все чаще и чаще пытается приписать заслугу в победе над фашизмом и в освобождении Европы от немецких оккупантов исключительно себе", - сказал Фомин.
По его словам, при молчаливом согласии политического руководства ряда стран, освобожденных советской армией, "сегодня открыто чествуют легионеров СС, оскверняют и уничтожают памятники советским воинам-освободителям, подменяют имена истинных героев именами нацистских преступников и их прислужников и при этом активно и цинично освещают все свои действия в СМИ".
Фомин подчеркнул, что эффективно противостоять этим проявлениям возможно только общими усилиями, общей волей.
"На всех возможных уровнях мы обязаны требовать соблюдения объективной трактовки истории, не допускать вандализма и осквернения памятников и других символов Победы в Великой Отечественной войне", - заявил замминистра обороны РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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РоссияСССРЕвропаАлександр ФоминОДКБ
 
 
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