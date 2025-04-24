https://ria.ru/20250424/rossija-2013165453.html
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2025
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:51:00+03:00
2025-04-24T12:51:00+03:00
2025-04-24T12:51:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В данном случае мы продолжаем наш диалог по разным каналам - это другой угол процесса", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о переговорах с США по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013165179.html
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сша, россия, дмитрий песков
США, Россия, Дмитрий Песков
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
Песков: Россия продолжает диалог с США по Украине по разным каналам