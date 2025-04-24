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Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2025
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12:51 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/rossija-2013165453.html
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2025
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:51:00+03:00
2025-04-24T12:51:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В данном случае мы продолжаем наш диалог по разным каналам - это другой угол процесса", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о переговорах с США по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013165179.html
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сша, россия, дмитрий песков
США, Россия, Дмитрий Песков
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков

Песков: Россия продолжает диалог с США по Украине по разным каналам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по разным каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В данном случае мы продолжаем наш диалог по разным каналам - это другой угол процесса", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о переговорах с США по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Кремль отказался комментировать утечки с деталями некоего "мирного плана"
12:51
 
СШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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