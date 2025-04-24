https://ria.ru/20250424/rospotrebnadzor-2013284936.html

Роспотребнадзор рассказал о жителе Подмосковья, заболевшем холерой

Роспотребнадзор рассказал о жителе Подмосковья, заболевшем холерой - РИА Новости, 24.04.2025

Роспотребнадзор рассказал о жителе Подмосковья, заболевшем холерой

Специалисты Роспотребнадзора установили, что вернувшийся из Индии в Подмосковье турист, заболевший холерой, контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:41:00+03:00

2025-04-24T20:41:00+03:00

2025-04-24T20:53:00+03:00

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора установили, что вернувшийся из Индии в Подмосковье турист, заболевший холерой, контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны, передает Роспотребнадзор.“Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи)”, сообщается на официальном сайте Управления ведомства по Московской области.Роспотребнадзор взял контактных лиц под наблюдение, организовал лабораторное обследование и экстренную профилактику, при этом симптомов заболевания у них пока не выявили.В четверг сообщалось о том, что в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Заболевший — мужчина 40 лет, вернувшийся из Индии 21 апреля. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По прилете домой почувствовал недомогание и обратился к медикам.

https://ria.ru/20250423/onischenko-2013023924.html

московская область (подмосковье)

индия

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)