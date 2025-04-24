https://ria.ru/20250424/rospotrebnadzor-2013077442.html

Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе

Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе - РИА Новости, 24.04.2025

Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе

Эпидемические риски есть в любой стране мира, туристам нужно знать какие это риски и как от них защититься, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:28:00+03:00

2025-04-24T02:28:00+03:00

2025-04-24T06:10:00+03:00

здоровье - общество

аддис-абеба

эфиопия

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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АДДИС-АБЕБА, 24 апр - РИА Новости. Эпидемические риски есть в любой стране мира, туристам нужно знать какие это риски и как от них защититься, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первые российско-африканские международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера открылись в среду в Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавила Попова. Она передала представителям Эфиопии мобильную лабораторию для оперативного реагирования на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы. "Очень важно, чтобы туристы ответственно относились к своему здоровью. Все правила, которые нужно соблюдать… мы их уже доносили, и все знают, как не заболеть. Но вот заставить себя делать правильно, не попробовать что-то совершенно неведомое и абсолютно сырое без термической обработки - для этого нам нужно еще сделать шаг в заботе о своем здоровье. Поэтому я желаю всем туристам активно отдыхать в любой точке, которая им интересна. Но при этом не забывать о том, что в любой стране мира есть эпидемические риски. Главное знать, какие и как от них защититься", — сказала Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор активно работает вместе с МИД России, своевременно информируя об угрозах санитарно-эпидемиологического характера.

https://ria.ru/20250418/anapa-2012050825.html

аддис-абеба

эфиопия

россия

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здоровье - общество, аддис-абеба, эфиопия, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)