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Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе - РИА Новости, 24.04.2025
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02:28 24.04.2025 (обновлено: 06:10 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rospotrebnadzor-2013077442.html
Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе
Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе - РИА Новости, 24.04.2025
Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе
Эпидемические риски есть в любой стране мира, туристам нужно знать какие это риски и как от них защититься, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:28:00+03:00
2025-04-24T06:10:00+03:00
здоровье - общество
аддис-абеба
эфиопия
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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АДДИС-АБЕБА, 24 апр - РИА Новости. Эпидемические риски есть в любой стране мира, туристам нужно знать какие это риски и как от них защититься, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первые российско-африканские международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера открылись в среду в Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавила Попова. Она передала представителям Эфиопии мобильную лабораторию для оперативного реагирования на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы. "Очень важно, чтобы туристы ответственно относились к своему здоровью. Все правила, которые нужно соблюдать… мы их уже доносили, и все знают, как не заболеть. Но вот заставить себя делать правильно, не попробовать что-то совершенно неведомое и абсолютно сырое без термической обработки - для этого нам нужно еще сделать шаг в заботе о своем здоровье. Поэтому я желаю всем туристам активно отдыхать в любой точке, которая им интересна. Но при этом не забывать о том, что в любой стране мира есть эпидемические риски. Главное знать, какие и как от них защититься", — сказала Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор активно работает вместе с МИД России, своевременно информируя об угрозах санитарно-эпидемиологического характера.
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аддис-абеба
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здоровье - общество, аддис-абеба, эфиопия, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Аддис-Абеба, Эфиопия, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Глава Роспотребнадзора предупредила туристов о рисках при зарубежном отдыхе

Попова: туристам нужно знать об эпидемических рисках при зарубежном отдыхе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТуристы во время прогулки в городе Кемере в Турции
Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 24 апр - РИА Новости. Эпидемические риски есть в любой стране мира, туристам нужно знать какие это риски и как от них защититься, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Первые российско-африканские международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера открылись в среду в Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавила Попова. Она передала представителям Эфиопии мобильную лабораторию для оперативного реагирования на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы.
"Очень важно, чтобы туристы ответственно относились к своему здоровью. Все правила, которые нужно соблюдать… мы их уже доносили, и все знают, как не заболеть. Но вот заставить себя делать правильно, не попробовать что-то совершенно неведомое и абсолютно сырое без термической обработки - для этого нам нужно еще сделать шаг в заботе о своем здоровье. Поэтому я желаю всем туристам активно отдыхать в любой точке, которая им интересна. Но при этом не забывать о том, что в любой стране мира есть эпидемические риски. Главное знать, какие и как от них защититься", — сказала Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор активно работает вместе с МИД России, своевременно информируя об угрозах санитарно-эпидемиологического характера.
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Здоровье - ОбществоАддис-АбебаЭфиопияРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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