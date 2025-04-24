https://ria.ru/20250424/rogov-2013206090.html

В Каменке-Днепровской при атаке ВСУ погиб один человек

В Каменке-Днепровской при атаке ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 24.04.2025

В Каменке-Днепровской при атаке ВСУ погиб один человек

Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по центральному рынку в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, один человек погиб, один ранен,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:06:00+03:00

2025-04-24T15:06:00+03:00

2025-04-24T15:09:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по центральному рынку в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, один человек погиб, один ранен, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Боевики ВСУ ударили кассетными боеприпасами по центральному рынку Каменки-Днепровской. Удар нанесен из артиллерийских орудий", - сказал Рогов.По его словам, целью врага стала также станция техобслуживания."Зафиксировано не менее пяти ударов. Погиб один человек - директор СТО, один ранен. Оба местные жители", - сказал Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250423/vsu-2013020573.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2011043292.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, киев, владимир рогов, безопасность