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Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров, заявил Рогов - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 24.04.2025 (обновлено: 06:08 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rogov-2013085695.html
Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров, заявил Рогов
Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров, заявил Рогов - РИА Новости, 24.04.2025
Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров, заявил Рогов
Киевский режим задумал кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:24:00+03:00
2025-04-24T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Киевский режим задумал кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно информации, полученной по нескольким каналам, в окружении Зеленского обсуждают возможность кровавой провокации, чтобы окончательно сорвать переговоры по урегулированию конфликта и свернуть все мирные инициативы (президента США Дональда) Трампа", — сказал Рогов. По его мнению, провокация может быть предпринята как в отношении российских регионов, так и на территории, подконтрольной режиму Зеленского, чтобы затем попытаться во всем обвинить Россию и возложить на нее ответственность. Рогов подчеркнул, что за Зеленским стоят британские спецслужбы, которые по указке глобалистов стремятся торпедировать мирные инициативы США и выставить президента Трампа в невыгодном свете. "Британия руками своих прокси-сил в лице киевского режима срывает переговоры и запускает повышенный градус агрессии и безответственных заявлений со стороны Зеленского, чтобы показать, что позиция Трампа ни во что не ставится", — сказал Рогов. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
https://ria.ru/20250424/rogov-2013072098.html
https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
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сша, россия, украина, владимир рогов, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Владимир Рогов, Кит Келлог
Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров, заявил Рогов

Рогов: Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Киевский режим задумал кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно информации, полученной по нескольким каналам, в окружении Зеленского обсуждают возможность кровавой провокации, чтобы окончательно сорвать переговоры по урегулированию конфликта и свернуть все мирные инициативы (президента США Дональда) Трампа", — сказал Рогов.
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По его мнению, провокация может быть предпринята как в отношении российских регионов, так и на территории, подконтрольной режиму Зеленского, чтобы затем попытаться во всем обвинить Россию и возложить на нее ответственность.
Рогов подчеркнул, что за Зеленским стоят британские спецслужбы, которые по указке глобалистов стремятся торпедировать мирные инициативы США и выставить президента Трампа в невыгодном свете.
"Британия руками своих прокси-сил в лице киевского режима срывает переговоры и запускает повышенный градус агрессии и безответственных заявлений со стороны Зеленского, чтобы показать, что позиция Трампа ни во что не ставится", — сказал Рогов.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
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