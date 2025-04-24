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Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО - РИА Новости, 24.04.2025
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО
Украинские войска попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа, атаковав дроном его автомобиль в городе Каменка-Днепровская... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:53:00+03:00
2025-04-24T00:53:00+03:00
2025-04-24T00:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа, атаковав дроном его автомобиль в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ трижды ударным дроном попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа в Каменке-Днепровской, атаковав его автомобиль. Обошлось без пострадавших. Повреждения получила только машина", - сказал Рогов. По его словам, Ненецкий автономный округ выступает одним из регионом-шефов и регулярно оказывает жителям Каменско-Днепровского района гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250422/vojska-2012703371.html
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ненецкий автономный округ, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ненецкий автономный округ, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО
Рогов: ВСУ пытались совершить покушение на представителя Ненецкого АО