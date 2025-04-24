Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/rogov-2013072098.html
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО - РИА Новости, 24.04.2025
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО
Украинские войска попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа, атаковав дроном его автомобиль в городе Каменка-Днепровская... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:53:00+03:00
2025-04-24T00:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
ненецкий автономный округ
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа, атаковав дроном его автомобиль в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ трижды ударным дроном попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа в Каменке-Днепровской, атаковав его автомобиль. Обошлось без пострадавших. Повреждения получила только машина", - сказал Рогов. По его словам, Ненецкий автономный округ выступает одним из регионом-шефов и регулярно оказывает жителям Каменско-Днепровского района гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250422/vojska-2012703371.html
ненецкий автономный округ
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ненецкий автономный округ, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ненецкий автономный округ, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО

Рогов: ВСУ пытались совершить покушение на представителя Ненецкого АО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа, атаковав дроном его автомобиль в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ трижды ударным дроном попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа в Каменке-Днепровской, атаковав его автомобиль. Обошлось без пострадавших. Повреждения получила только машина", - сказал Рогов.
По его словам, Ненецкий автономный округ выступает одним из регионом-шефов и регулярно оказывает жителям Каменско-Днепровского района гуманитарную помощь.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, заявил Рогов
22 апреля, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеНенецкий автономный округЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала