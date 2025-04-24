https://ria.ru/20250424/rogov-2013072098.html

Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО

Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО - РИА Новости, 24.04.2025

Рогов заявил о попытке покушения ВСУ на представителя Ненецкого АО

Украинские войска попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа, атаковав дроном его автомобиль в городе Каменка-Днепровская... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:53:00+03:00

2025-04-24T00:53:00+03:00

2025-04-24T00:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

ненецкий автономный округ

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа, атаковав дроном его автомобиль в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ трижды ударным дроном попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа в Каменке-Днепровской, атаковав его автомобиль. Обошлось без пострадавших. Повреждения получила только машина", - сказал Рогов. По его словам, Ненецкий автономный округ выступает одним из регионом-шефов и регулярно оказывает жителям Каменско-Днепровского района гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20250422/vojska-2012703371.html

ненецкий автономный округ

запорожская область

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ненецкий автономный округ, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины