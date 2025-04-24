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ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 24.04.2025 (обновлено: 10:24 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rf-2013116660.html
ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде
ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде
Ударом уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, производящего твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для ракет РСЗО, РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:15:00+03:00
2025-04-24T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
павлоград
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Ударом уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, производящего твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Помимо этого, по данным сопротивления, удар был нанесен по складу с готовой продукцией."По предварительным данным сопротивления, уничтожена не вся, но значительная часть производственных мощностей. Удар по складу с готовой продукцией лишил противника существенной части ракет РСЗО, которые готовили к отправке на ЛБС", - сообщил Лебедев.По его данным, химзавод в Павлограде занимается изготовлением твёрдого топлива для украинских ракет, в том числе ракет РСЗО. Также там производят начинку для кассетных боеприпасов."То, что рабочих не пускали, означает, что повреждено нечто очень секретное", - отметил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html
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безопасность, павлоград, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Павлоград, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде

Лебедев: ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Ударом уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, производящего твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Помимо этого, по данным сопротивления, удар был нанесен по складу с готовой продукцией.
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"По предварительным данным сопротивления, уничтожена не вся, но значительная часть производственных мощностей. Удар по складу с готовой продукцией лишил противника существенной части ракет РСЗО, которые готовили к отправке на ЛБС", - сообщил Лебедев.
По его данным, химзавод в Павлограде занимается изготовлением твёрдого топлива для украинских ракет, в том числе ракет РСЗО. Также там производят начинку для кассетных боеприпасов.
"То, что рабочих не пускали, означает, что повреждено нечто очень секретное", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПавлоградСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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