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ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде
ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде
Ударом уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, производящего твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для ракет РСЗО, РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:15:00+03:00
2025-04-24T10:15:00+03:00
2025-04-24T10:24:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Ударом уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, производящего твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Помимо этого, по данным сопротивления, удар был нанесен по складу с готовой продукцией."По предварительным данным сопротивления, уничтожена не вся, но значительная часть производственных мощностей. Удар по складу с готовой продукцией лишил противника существенной части ракет РСЗО, которые готовили к отправке на ЛБС", - сообщил Лебедев.По его данным, химзавод в Павлограде занимается изготовлением твёрдого топлива для украинских ракет, в том числе ракет РСЗО. Также там производят начинку для кассетных боеприпасов."То, что рабочих не пускали, означает, что повреждено нечто очень секретное", - отметил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, павлоград, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Павлоград, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде
Лебедев: ВС России уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде