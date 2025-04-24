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ВСУ обвинили в загрязнении обширной акватории Черного моря
ВСУ обвинили в загрязнении обширной акватории Черного моря - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ обвинили в загрязнении обширной акватории Черного моря
Массовое использование украинскими войсками устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами, говорится в принятой РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:26:00+03:00
2025-04-24T16:26:00+03:00
2025-04-24T16:57:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Массовое использование украинскими войсками устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами, говорится в принятой в четверг резолюции международного экологического форума "Za наше Будущее". Международный форум "Za наше Будущее" проходит в Симферополе в четверг. В нем принимают участие, в том числе, иностранные эксперты из США, Китая, Турции, Нидерландов, Финляндии, Сербии, Австрии, Ирана и стран Прибалтики. "Массовое использование Украиной устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами. Дрейфующие украинские боеприпасы были обнаружены на всем протяжении прибрежной линии западной части Черного моря от Болгарии до Турции. Упомянутые факты подробно фиксируются российскими правоохранительными органами и другими компетентными ведомствами", - говорится резолюции, текст которой есть в распоряжении РИА Новости. Участники форума также заявили, что террористический киевский режим и его пособники из числа государств-союзников должны понести ответственность за "деградацию окружающей среды Черноморского региона" и возместить нанесенный ущерб.
https://ria.ru/20250423/dron-2013057065.html
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Общество
ВСУ обвинили в загрязнении обширной акватории Черного моря
Резолюция форума "Za наше Будущее": ВСУ виновны в загрязнении Черного моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Массовое использование украинскими войсками устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами, говорится в принятой в четверг резолюции международного экологического форума "Za наше Будущее".
Международный форум "Za наше Будущее" проходит в Симферополе в четверг. В нем принимают участие, в том числе, иностранные эксперты из США, Китая, Турции, Нидерландов, Финляндии, Сербии, Австрии, Ирана и стран Прибалтики.
"Массовое использование Украиной устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами. Дрейфующие украинские боеприпасы были обнаружены на всем протяжении прибрежной линии западной части Черного моря от Болгарии до Турции. Упомянутые факты подробно фиксируются российскими правоохранительными органами и другими компетентными ведомствами", - говорится резолюции, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.
Участники форума также заявили, что террористический киевский режим и его пособники из числа государств-союзников должны понести ответственность за "деградацию окружающей среды Черноморского региона" и возместить нанесенный ущерб.