https://ria.ru/20250424/rezervy-2013232982.html

Международные резервы России достигли нового исторического максимума

Международные резервы России достигли нового исторического максимума - РИА Новости, 24.04.2025

Международные резервы России достигли нового исторического максимума

С 11 по 18 апреля международные резервы России выросли до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:21:00+03:00

2025-04-24T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С 11 по 18 апреля международные резервы России выросли до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка."Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля составили 681,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 25,5 миллиарда, или на 3,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.Неделей ранее международные резервы составляли 655,8 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум в 658 миллиардов ЦБ зафиксировал 4 апреля. За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9 процента и на 1 января 2024-го составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76 процента — до 609,1 миллиарда долларов к 1 января 2025.

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)