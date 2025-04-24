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Международные резервы России достигли нового исторического максимума - РИА Новости, 24.04.2025
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16:21 24.04.2025 (обновлено: 16:44 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rezervy-2013232982.html
Международные резервы России достигли нового исторического максимума
Международные резервы России достигли нового исторического максимума - РИА Новости, 24.04.2025
Международные резервы России достигли нового исторического максимума
С 11 по 18 апреля международные резервы России выросли до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка. РИА Новости, 24.04.2025
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россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С 11 по 18 апреля международные резервы России выросли до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка."Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля составили 681,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 25,5 миллиарда, или на 3,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.Неделей ранее международные резервы составляли 655,8 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум в 658 миллиардов ЦБ зафиксировал 4 апреля. За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9 процента и на 1 января 2024-го составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76 процента — до 609,1 миллиарда долларов к 1 января 2025.
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006520136.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Международные резервы России достигли нового исторического максимума

ЦБ: международные резервы РФ выросли на 3,9% и достигли исторического максимума

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С 11 по 18 апреля международные резервы России выросли до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из сообщения Центробанка.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля составили 681,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 25,5 миллиарда, или на 3,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в заявлении регулятора.
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Неделей ранее международные резервы составляли 655,8 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум в 658 миллиардов ЦБ зафиксировал 4 апреля.

Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9 процента и на 1 января 2024-го составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76 процента — до 609,1 миллиарда долларов к 1 января 2025.
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