https://ria.ru/20250424/rektor-2013298841.html

Суд отложил на рассмотрение дела ректора ВГУ по делу о взятке

Суд отложил на рассмотрение дела ректора ВГУ по делу о взятке - РИА Новости, 24.04.2025

Суд отложил на рассмотрение дела ректора ВГУ по делу о взятке

Ленинский районный суд Воронежа отложил на 12 мая рассмотрение дела в отношении ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:56:00+03:00

2025-04-24T23:56:00+03:00

2025-04-24T23:56:00+03:00

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ТУЛА, 24 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа отложил на 12 мая рассмотрение дела в отношении ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки и распространении порнографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В четверг в суде продолжили рассматривать дела ректора ВГУ Ендовицкого, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, и заведующего кафедры Юрия Трещевского, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. "Отложено судебное заседание на 12 мая, в 10.30. Судебное заседание закрытое", - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Следователи считают, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250418/rektor-2012157390.html

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