https://ria.ru/20250424/rasprava-2013232596.html

Заместитель Ганчева рассказал о расправе военных ВСУ над боевиком РДК*

Заместитель Ганчева рассказал о расправе военных ВСУ над боевиком РДК* - РИА Новости, 24.04.2025

Заместитель Ганчева рассказал о расправе военных ВСУ над боевиком РДК*

Военнослужащие ВСУ избили и увезли в неизвестном направлении бойца "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*, запрещенная в России террористическая... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:20:00+03:00

2025-04-24T16:20:00+03:00

2025-04-24T16:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ избили и увезли в неизвестном направлении бойца "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*, запрещенная в России террористическая организация), расправу учинили за многочисленные изнасилования украинских мобилизованных, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк. "Ранее в украинских соцсетях появилось видео, на котором запечатлены издевательства и избиение военнослужащего нетрадиционной ориентации. По данным, полученным от пленных с харьковского направления, жертвой оказался Николай В. из так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, - сказал Лисняк. По данным заместителя главы российской администрации Харьковской области, в январе бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ увезли его на автобусе в неизвестном направлении. "Имеются все основания полагать, что он стал жертвой расправы за многочисленные инциденты, связанные с изнасилованием мобилизованных на позициях ВСУ со стороны запрещенной РДК*", - отметил Лисняк.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250319/udar-2005965447.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины