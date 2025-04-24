https://ria.ru/20250424/raketa-nositel-2013160829.html

Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами

Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами - РИА Новости, 24.04.2025

Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-20" в четверг стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:41:00+03:00

2025-04-24T12:41:00+03:00

2025-04-24T12:41:00+03:00

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым космическим кораблем "Шэньчжоу-20" в четверг стартовала к орбитальной станции "Тяньгун", на борту корабля находятся три космонавта, трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17.17 по пекинскому времени (12.17 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. В состав экипажа вошли три космонавта: командир экипажа Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере, ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос, до отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий. На станции "Тяньгун" экипаж корабля "Шэньчжоу-20" проведет около шести месяцев, и вернется на Землю в октябре этого года. За полгода они должны будут выполнить целый ряд задач, включая космические научные эксперименты, прикладные испытания, выход в открытый космос, обработку грузов, установку защитных устройств от космического мусора. Запуск корабля "Шэньчжоу-20" состоялся в День космонавтики Китая, который в стране отмечают 24 апреля, так как именно в этот день в 1970 году Китай запустил в космос свой первый искусственный спутник "Дунфанхун-1". На станции сейчас находится экипаж корабля "Шэньчжоу-19", который прибыл на "Тяньгун" 30 октября 2024 года. Миссию возглавляет Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, на орбитальной станции находятся космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет стал первым в карьере. Ван Хаоцзэ стала третьей по счету китаянкой, побывшей в космосе, а Сун Линдун стал первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года. Согласно плану, после ротации на орбите экипаж корабля "Шэньчжоу-19" вернется на Землю 29 апреля. Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.

https://ria.ru/20250411/kosmos-2010592537.html

https://ria.ru/20250228/kosmos-2002194562.html

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