В Раде назвали сроки подписания соглашения с США по ископаемым
Депутат Рады Железняк: соглашение с США по ископаемым не будет готово 26 апреля
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Окончательный текст соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, вероятно, не будет готов к запланированной дате подписания - 26 апреля, заявил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Железняк со ссылкой на меморандум сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению о полезных ископаемых.
Изучив обновленный проект соглашения, депутат указал на его улучшенную версию по сравнению с мартовским вариантом, отметив исключение спорных положений. По его словам, в документе отсутствуют требования ренты по уже разрабатываемым месторождениям и передачи США украинкой газотранспортной системы и АЭС.
"Но по срокам, я не уверен, что 26 апреля будет готово. Скорее всего, "политическая часть" сделки. Хотя в свете последних событий как раз сейчас политическая часть вызывает больше всего вопросов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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