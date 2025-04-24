https://ria.ru/20250424/rada-2013149131.html

В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных

В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных - РИА Новости, 24.04.2025

В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных

Некоторые командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:57:00+03:00

2025-04-24T11:57:00+03:00

2025-04-24T12:07:00+03:00

анна скороход

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Некоторые командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Вымогательство денег у военнослужащих… Совсем глупые — на карточку собирали деньги жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - приводит комментарий Скороход украинское издание "Страна.ua". В декабре 2024 года Скороход заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.

https://ria.ru/20250201/vsu-1996810413.html

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анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua, в мире