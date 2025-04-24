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В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных - РИА Новости, 24.04.2025
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11:57 24.04.2025 (обновлено: 12:07 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/rada-2013149131.html
В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных
В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных - РИА Новости, 24.04.2025
В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных
Некоторые командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:57:00+03:00
2025-04-24T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Некоторые командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Вымогательство денег у военнослужащих… Совсем глупые — на карточку собирали деньги жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - приводит комментарий Скороход украинское издание "Страна.ua". В декабре 2024 года Скороход заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.
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анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины, страна.ua, в мире
Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Страна.ua, В мире
В Раде рассказали, как командиры ВСУ тратят деньги подчиненных

Депутат Рады Скороход: командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Некоторые командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих и на них строят дома, покупают автомобили и АЗС, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Вымогательство денег у военнослужащих… Совсем глупые — на карточку собирали деньги жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - приводит комментарий Скороход украинское издание "Страна.ua".
В декабре 2024 года Скороход заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.
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Анна СкороходВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСтрана.uaВ мире
 
 
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