https://ria.ru/20250424/putin-2013210322.html
Путин рассказал о росте ВВП
Путин рассказал о росте ВВП - РИА Новости, 24.04.2025
Путин рассказал о росте ВВП
Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:31:00+03:00
2025-04-24T15:31:00+03:00
2025-04-24T15:31:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. "За январь-февраль рост ВВП составил 1, 9 процента в годовом выражении", - сказал глава государства в ходе совещания.
https://ria.ru/20250424/putin-2013210115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86fe5f650e16e391f3b32cb3e5b3c1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о росте ВВП
Путин: рост ВВП России за январь-февраль 2025 года составил 1,9%