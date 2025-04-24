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Путин рассказал о росте ВВП - РИА Новости, 24.04.2025
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15:31 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/putin-2013210322.html
Путин рассказал о росте ВВП
Путин рассказал о росте ВВП - РИА Новости, 24.04.2025
Путин рассказал о росте ВВП
Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:31:00+03:00
2025-04-24T15:31:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. "За январь-февраль рост ВВП составил 1, 9 процента в годовом выражении", - сказал глава государства в ходе совещания.
https://ria.ru/20250424/putin-2013210115.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о росте ВВП

Путин: рост ВВП России за январь-февраль 2025 года составил 1,9%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Экономика России за январь-февраль выросла на 1,9%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
"За январь-февраль рост ВВП составил 1, 9 процента в годовом выражении", - сказал глава государства в ходе совещания.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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