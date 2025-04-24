https://ria.ru/20250424/putin-2013209980.html
Путин рассказал о дефиците российского бюджета
Путин рассказал о дефиците российского бюджета - РИА Новости, 24.04.2025
Путин рассказал о дефиците российского бюджета
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года составил 2,2 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:28:00+03:00
2025-04-24T15:28:00+03:00
2025-04-24T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года составил 2,2 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Суммарно за январь-март текущего года его (федерального бюджета - ред.) дефицит составил 2,2 триллиона рублей", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг. Он добавил, что увеличение бюджетного дефицита в начале года связано с изменением графика расходов: они перенесены на более ранние сроки, чтобы федеральные и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование. При этом, по словам президента, произошло сознательное увеличение расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно опубликованной в начале апреля предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в первом квартале составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что было обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года. Объем доходов бюджета составил 9,050 триллиона рублей (+3,8% в годовом выражении), объем расходов - 11,224 триллиона рублей (+24,5%).
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о дефиците российского бюджета
Путин: дефицит бюджета РФ за январь-март составил 2,2 трлн рублей
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года составил 2,2 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Суммарно за январь-март текущего года его (федерального бюджета - ред.) дефицит составил 2,2 триллиона рублей", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг.
Он добавил, что увеличение бюджетного дефицита в начале года связано с изменением графика расходов: они перенесены на более ранние сроки, чтобы федеральные и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование.
При этом, по словам президента, произошло сознательное увеличение расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно опубликованной в начале апреля предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в первом квартале составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что было обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года. Объем доходов бюджета составил 9,050 триллиона рублей (+3,8% в годовом выражении), объем расходов - 11,224 триллиона рублей (+24,5%).