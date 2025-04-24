Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о дефиците российского бюджета - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/putin-2013209980.html
Путин рассказал о дефиците российского бюджета
Путин рассказал о дефиците российского бюджета - РИА Новости, 24.04.2025
Путин рассказал о дефиците российского бюджета
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года составил 2,2 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:28:00+03:00
2025-04-24T15:28:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_3df76a6356bac7d59690ad75b58ba729.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года составил 2,2 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Суммарно за январь-март текущего года его (федерального бюджета - ред.) дефицит составил 2,2 триллиона рублей", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг. Он добавил, что увеличение бюджетного дефицита в начале года связано с изменением графика расходов: они перенесены на более ранние сроки, чтобы федеральные и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование. При этом, по словам президента, произошло сознательное увеличение расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно опубликованной в начале апреля предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в первом квартале составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что было обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года. Объем доходов бюджета составил 9,050 триллиона рублей (+3,8% в годовом выражении), объем расходов - 11,224 триллиона рублей (+24,5%).
https://ria.ru/20250124/putin-1995355531.html
https://ria.ru/20250424/putin-2013186407.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013190683_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c7b558d9ff6efad38ffe718c3bb1897a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о дефиците российского бюджета

Путин: дефицит бюджета РФ за январь-март составил 2,2 трлн рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года составил 2,2 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Суммарно за январь-март текущего года его (федерального бюджета - ред.) дефицит составил 2,2 триллиона рублей", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году
24 января, 16:24
Он добавил, что увеличение бюджетного дефицита в начале года связано с изменением графика расходов: они перенесены на более ранние сроки, чтобы федеральные и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование.
При этом, по словам президента, произошло сознательное увеличение расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно опубликованной в начале апреля предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета в первом квартале составил 2,173 триллиона рублей, или 1% ВВП, что было обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года. Объем доходов бюджета составил 9,050 триллиона рублей (+3,8% в годовом выражении), объем расходов - 11,224 триллиона рублей (+24,5%).
Президент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Путин рассказал о новых задачах для российской экономики
Вчера, 13:57
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала