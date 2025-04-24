https://ria.ru/20250424/putin-2013186407.html

Путин рассказал о новых задачах для российской экономики

Путин рассказал о новых задачах для российской экономики - РИА Новости, 24.04.2025

Путин рассказал о новых задачах для российской экономики

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:57:00+03:00

2025-04-24T13:57:00+03:00

2025-04-24T15:12:00+03:00

владимир путин

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Его основные заявления:"Мы говорили о так называемой в известной степени "мягкой посадке" для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию".По последнему прогнозу Центробанка, в этом году рост российской экономики замедлится до одного-двух процентов после 4,3 процента годом ранее. Минэкономразвития при этом прогнозирует рост ВВП на уровне 2,5 процента.

https://ria.ru/20250423/byudzhet-2012960828.html

https://ria.ru/20250422/mvf-2012762346.html

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2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

владимир путин, экономика, правительство рф