Путин рассказал о новых задачах для российской экономики
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Его основные заявления:
- Международная экономическая обстановка объективно усложняется.
- Постоянный предметный анализ ситуации в экономике крайне важен и всегда в поле зрения властей.
- Нужно использовать открывающиеся возможности для укрепления отечественной экономики.
- Инфляция пока еще остается на высоких отметках — более десяти процентов.
- Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики.
- Ситуацию в жилищном строительстве нужно держать на особом контроле, она там наиболее сложная. Правительство должно доложить, как выполняются принятые на этот счет решения.
- Количество новых проектов, которые запускают российские застройщики, снижается, это требует особого внимания.
- Дефицит федерального бюджета в январе-марте составил 2,2 триллиона рублей, это связано с изменением графика расходов.
- ВВП России за январь-февраль составил 1,9 процента в годовом выражении.
- Динамика роста ВВП в этом году будет ниже, чем в 2024-м, но власти к этому и стремились.
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"Мы говорили о так называемой в известной степени "мягкой посадке" для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию".
По последнему прогнозу Центробанка, в этом году рост российской экономики замедлится до одного-двух процентов после 4,3 процента годом ранее. Минэкономразвития при этом прогнозирует рост ВВП на уровне 2,5 процента.
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