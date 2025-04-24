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Путин рассказал о новых задачах для российской экономики - РИА Новости, 24.04.2025
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13:57 24.04.2025 (обновлено: 15:12 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/putin-2013186407.html
Путин рассказал о новых задачах для российской экономики
Путин рассказал о новых задачах для российской экономики - РИА Новости, 24.04.2025
Путин рассказал о новых задачах для российской экономики
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:57:00+03:00
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владимир путин
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Его основные заявления:&quot;Мы говорили о так называемой в известной степени &quot;мягкой посадке&quot; для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию&quot;.По последнему прогнозу Центробанка, в этом году рост российской экономики замедлится до одного-двух процентов после 4,3 процента годом ранее. Минэкономразвития при этом прогнозирует рост ВВП на уровне 2,5 процента.
https://ria.ru/20250423/byudzhet-2012960828.html
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владимир путин, экономика, правительство рф
Владимир Путин, Экономика, Правительство РФ

Путин рассказал о новых задачах для российской экономики

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Его основные заявления:
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Силуанов рассказал о влиянии мировой обстановки на российский бюджет
23 апреля, 14:34
  • Международная экономическая обстановка объективно усложняется.
  • Постоянный предметный анализ ситуации в экономике крайне важен и всегда в поле зрения властей.
  • Нужно использовать открывающиеся возможности для укрепления отечественной экономики.
  • Инфляция пока еще остается на высоких отметках — более десяти процентов.
  • Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики.
  • Ситуацию в жилищном строительстве нужно держать на особом контроле, она там наиболее сложная. Правительство должно доложить, как выполняются принятые на этот счет решения.
  • Количество новых проектов, которые запускают российские застройщики, снижается, это требует особого внимания.
  • Дефицит федерального бюджета в январе-марте составил 2,2 триллиона рублей, это связано с изменением графика расходов.
  • ВВП России за январь-февраль составил 1,9 процента в годовом выражении.
  • Динамика роста ВВП в этом году будет ниже, чем в 2024-м, но власти к этому и стремились.
«

"Мы говорили о так называемой в известной степени "мягкой посадке" для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
По последнему прогнозу Центробанка, в этом году рост российской экономики замедлится до одного-двух процентов после 4,3 процента годом ранее. Минэкономразвития при этом прогнозирует рост ВВП на уровне 2,5 процента.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году
22 апреля, 16:06
 
Владимир ПутинЭкономикаПравительство РФ
 
 
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