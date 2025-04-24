https://ria.ru/20250424/putin-2013184780.html
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике - РИА Новости, 24.04.2025
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике
Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:49:00+03:00
2025-04-24T13:49:00+03:00
2025-04-24T13:57:00+03:00
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012736886.html
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владимир путин, экономика
Владимир Путин, Экономика
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике
Путин: нужно использовать новые возможности в отечественной экономике