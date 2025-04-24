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Путин высказался о новых возможностях в российской экономике - РИА Новости, 24.04.2025
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13:49 24.04.2025 (обновлено: 13:57 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/putin-2013184780.html
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике - РИА Новости, 24.04.2025
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике
Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:49:00+03:00
2025-04-24T13:57:00+03:00
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
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владимир путин, экономика
Владимир Путин, Экономика
Путин высказался о новых возможностях в российской экономике

Путин: нужно использовать новые возможности в отечественной экономике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
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