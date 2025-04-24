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Путин: международная экономическая обстановка усложняется - РИА Новости, 24.04.2025
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13:47 24.04.2025 (обновлено: 13:56 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/putin-2013183944.html
Путин: международная экономическая обстановка усложняется
Путин: международная экономическая обстановка усложняется - РИА Новости, 24.04.2025
Путин: международная экономическая обстановка усложняется
Международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, заявил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:47:00+03:00
2025-04-24T13:56:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг."Конечно, постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, он всегда в нашем поле зрения. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250424/ekonomika-2013184481.html
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Путин: международная экономическая обстановка усложняется

Путин: международная экономическая обстановка объективно усложняется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг.
"Конечно, постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, он всегда в нашем поле зрения. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы", - сказал глава государства.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Путин подчеркнул важность постоянного анализа ситуации в экономике
Вчера, 13:48
 
Владимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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