https://ria.ru/20250424/putin-2013183944.html
Путин: международная экономическая обстановка усложняется
Путин: международная экономическая обстановка усложняется - РИА Новости, 24.04.2025
Путин: международная экономическая обстановка усложняется
Международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, заявил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:47:00+03:00
2025-04-24T13:47:00+03:00
2025-04-24T13:56:00+03:00
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Международная экономическая обстановка объективно усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы, нужен постоянный анализ ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг."Конечно, постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, он всегда в нашем поле зрения. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250424/ekonomika-2013184481.html
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Путин: международная экономическая обстановка усложняется
Путин: международная экономическая обстановка объективно усложняется