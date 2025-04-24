https://ria.ru/20250424/putin-2013162536.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 24.04.2025
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:46:00+03:00
2025-04-24T12:46:00+03:00
2025-04-24T12:46:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает сегодня в Ново-Огарево. Сегодня помимо обычных рутинных встреч он проведет совещание по экономическим вопросам. Регулярный формат в режиме видеоконференции: экономический блок правительства, все руководство, экономический блок администрации, обсуждение текущих экономических, социально-экономических вопросов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Песков: Путин проведет совещание по экономическим вопросам