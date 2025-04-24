https://ria.ru/20250424/putin-2013162536.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 24.04.2025

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:46:00+03:00

2025-04-24T12:46:00+03:00

2025-04-24T12:46:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает сегодня в Ново-Огарево. Сегодня помимо обычных рутинных встреч он проведет совещание по экономическим вопросам. Регулярный формат в режиме видеоконференции: экономический блок правительства, все руководство, экономический блок администрации, обсуждение текущих экономических, социально-экономических вопросов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков