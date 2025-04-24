https://ria.ru/20250424/prokuratura-2013196534.html

В Приморье возбудили дело после избиения трехлетней девочки

В Приморье возбудили дело после избиения трехлетней девочки - РИА Новости, 24.04.2025

В Приморье возбудили дело после избиения трехлетней девочки

Уголовное дело возбуждено в Приморском крае после нанесения побоев трехлетней девочке в Дальнегорске, также прокуратура нашла нарушения в работе органов системы РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:26:00+03:00

2025-04-24T14:26:00+03:00

2025-04-24T14:26:00+03:00

происшествия

дальнегорск

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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае после нанесения побоев трехлетней девочке в Дальнегорске, также прокуратура нашла нарушения в работе органов системы профилактики, сообщает краевое надзорное ведомство. Накануне прокуратура и следователи сообщили, что проводят проверку информации об избиении трехлетней девочки в Дальнегорске. По данным надзорного ведомства, ребенку 2022 года рождения "нанесены многочисленные телесные повреждения", девочку госпитализировали. "Прокуратура признала законным возбуждение следственными органами уголовного дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении. Прокуратура также отмечает, что выявила грубые нарушения в работе органов системы профилактики в отношении семьи, где пострадала девочка. "Установлено, что многодетная семья уже попадала в поле зрения уполномоченных органов, однако проведенная ими помощь должных результатов не принесла. В социальных сетях выявлен сигнал об инциденте с малолетней, при этом надзорное ведомство о совершении противоправных действий в отношении девочки в установленном порядке не уведомлено", - отмечает прокуратура. Ведомство добавляет, что выявлены нарушения в деятельности полиции, учреждений образования и здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html

https://ria.ru/20250319/toljatti-2005931661.html

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происшествия, дальнегорск, приморский край, россия