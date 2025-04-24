https://ria.ru/20250424/prizy-2012980954.html

Сервис "Апельсин" запускает Апельсиновый бум и разыгрывает ценные призы

Сервис "Апельсин" запускает Апельсиновый бум и разыгрывает ценные призы - РИА Новости, 24.04.2025

Сервис "Апельсин" запускает Апельсиновый бум и разыгрывает ценные призы

Для россиян майские праздники уже давно стали не просто долгожданной весенней традицией, а вторым Новым годом. Кто-то готовится к ним заранее и очень... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:49:00+03:00

2025-04-24T10:49:00+03:00

2025-04-24T10:54:00+03:00

россия

альфа-банк

альфастрахование

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Для россиян майские праздники уже давно стали не просто долгожданной весенней традицией, а вторым Новым годом. Кто-то готовится к ним заранее и очень основательно, а кто-то принимает решение в моменте. Но независимо от обстоятельств их всегда ждут теплые посиделки с близкими и пикники на природе.Провести выходные с выгодой поможет "Апельсиновый бум" – весенний конкурс с еженедельным розыгрышем призов от сервиса лояльности "Апельсин". Участники смогут выиграть умные часы HUAWEI Watch 3 и беспроводные наушники Apple AirPods Max. Для этого нужно оплачивать покупки "Апельсиновой картой" в "Пятерочке" и "Перекрестке" с 21 апреля по 18 мая 2025 г.Чтобы выиграть в "Апельсиновом буме", нужно нажать "Участвовать" на странице розыгрыша и оформить "Апельсиновую карту", которая увеличивает кешбэк за каждую покупку в "Пятерочке" и "Перекрестке" до 7%. После этого ею нужно оплачивать хотя бы раз в неделю покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке" от 100 рублей.Также за выполнение секретного задания от АО "АльфаСтрахование" каждый сможет поучаствовать в дополнительном розыгрыше 500 тысяч Апельсинок. Их распределят между пятью победителями, которые не только выполнят условия конкурса, но и купят полис страхования имущества.Победителей "Апельсинового бума" будут объявлять в telegram-канале сервиса лояльности."Клиенты "Апельсина" знают, как позволить себе больше, не изменяя привычкам даже на майские, когда расходы на продукты зашкаливают. Ведь с нашим сервисом они могут вернуть до 100% кешбэка за покупки в “Пятерочке” или “Перекрестке” и потратить Апельсинки на будущие покупки. А для тех, кто ещё не успел оценить все возможности сервиса, мы проводим "Апельсиновый бум". С ним каждый сможет получить еще больше всего лишь за выпуск и использование "Апельсиновой карты"", – отметила директор по маркетингу сервиса лояльности "Апельсин" Анна Лапада.Сроки проведения "Апельсинового бума": 21.04.2025 – 20.06.2025 включительно. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте.Информация о продавце:АО "АльфаСтрахование"; ОГРН 1027739431730 Юридический адрес: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Лихачёва, д. 15Реклама, ООО "КПЛ", ИНН 9722075227, erid: F7NfYUJCUneRHyrRYMQv

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, альфа-банк, альфастрахование