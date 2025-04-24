https://ria.ru/20250424/pristavy-2013083158.html

С экс-главы КРКО взыскивают 4,1 миллиарда рублей через приставов

С экс-главы КРКО взыскивают 4,1 миллиарда рублей через приставов - РИА Новости, 24.04.2025

С экс-главы КРКО взыскивают 4,1 миллиарда рублей через приставов

Исполнительное производство возбудили в отношении бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина из-за того, что он не... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:45:00+03:00

2025-04-24T04:45:00+03:00

2025-04-24T04:45:00+03:00

происшествия

москва

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владимир лукин

денис федоров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Исполнительное производство возбудили в отношении бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина из-за того, что он не погашает долг в 4,1 миллиарда рублей, которые, по версии следствия, были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, свидетельствуют материалы ФССП РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев , Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, исполнительное производство в отношении Лукина было возбуждено в конце марта. Кроме того, в конце января на Лукина также было возбуждено еще одно исполнительное производство, в рамках которого действует арест на имущество. Мещанский суд Москвы на прошлой неделе арестовал экс-губернатора Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.

https://ria.ru/20250423/chubajs-2013009469.html

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