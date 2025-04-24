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Астраханский суд подтвердил приговор экс-главе администрации - РИА Новости, 24.04.2025
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22:18 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/prigovor-2013292280.html
Астраханский суд подтвердил приговор экс-главе администрации
Астраханский суд подтвердил приговор экс-главе администрации - РИА Новости, 24.04.2025
Астраханский суд подтвердил приговор экс-главе администрации
Астраханский областной суд оставил без изменения приговор экс-главе администрации Астрахани Олегу Полумордвинову, осужденному на 4,5 года колонии за покушение... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:18:00+03:00
2025-04-24T22:18:00+03:00
происшествия
астрахань
олег полумордвинов
астраханский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд оставил без изменения приговор экс-главе администрации Астрахани Олегу Полумордвинову, осужденному на 4,5 года колонии за покушение на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель суда. В конце февраля текущего года Кировский суд Астрахани приговорил Полумордвинова к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Второму фигуранту - бывшему директору ООО "Айтиком" Виктору Федерову - было назначено три года колонии со штрафом 500 тысяч рублей. Фигуранты дела и их защитники обжаловали приговор. "Приговор Полумордвинову оставлен без изменений, приговор Федерову изменен - осужденному смягчено назначенное основное наказание до двух лет шести месяцев лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Полумордвинов был задержан в начале августа 2024 года по подозрению в покушении на мошенничество. По информации следствия, за деньги он оказывал покровительство при выполнении муниципального заказа по ремонту дорог местного значения.
https://ria.ru/20250319/sud-2006082407.html
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происшествия, астрахань, олег полумордвинов, астраханский областной суд, россия
Происшествия, Астрахань, Олег Полумордвинов, Астраханский областной суд, Россия
Астраханский суд подтвердил приговор экс-главе администрации

Суд подтвердил приговор экс-главе администрации Астрахани Полумордвинову

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОлег Полумордвинов
Олег Полумордвинов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Олег Полумордвинов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд оставил без изменения приговор экс-главе администрации Астрахани Олегу Полумордвинову, осужденному на 4,5 года колонии за покушение на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце февраля текущего года Кировский суд Астрахани приговорил Полумордвинова к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Второму фигуранту - бывшему директору ООО "Айтиком" Виктору Федерову - было назначено три года колонии со штрафом 500 тысяч рублей. Фигуранты дела и их защитники обжаловали приговор.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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"Приговор Полумордвинову оставлен без изменений, приговор Федерову изменен - осужденному смягчено назначенное основное наказание до двух лет шести месяцев лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Полумордвинов был задержан в начале августа 2024 года по подозрению в покушении на мошенничество. По информации следствия, за деньги он оказывал покровительство при выполнении муниципального заказа по ремонту дорог местного значения.
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ПроисшествияАстраханьОлег ПолумордвиновАстраханский областной судРоссия
 
 
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