https://ria.ru/20250424/pozhar-2013171370.html

При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек

При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек - РИА Новости, 24.04.2025

При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек

Квартира горела в многоэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще пять эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:10:00+03:00

2025-04-24T13:10:00+03:00

2025-04-24T13:11:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

куйбышевский район

самара

происшествия

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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Квартира горела в многоэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще пять эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. "В 10.47 (9.47 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Куйбышевский район, улица Казачья, 2. На месте вызова горели домашние вещи в квартире многоквартирного жилого дома. В 11.21 (10.21 мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 20 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина, личные данные устанавливаются, эвакуировано 5 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка. По данным сервиса "2-ГИС", ​по адресу улица Казачья, 2, расположен 10-этажных четырехподъездный жилой дом.

https://ria.ru/20250424/yakutsk-2013083467.html

куйбышевский район

самара

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышевский район, самара, происшествия