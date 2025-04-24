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При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек - РИА Новости, 24.04.2025
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13:10 24.04.2025 (обновлено: 13:11 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/pozhar-2013171370.html
При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек - РИА Новости, 24.04.2025
При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек
Квартира горела в многоэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще пять эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:10:00+03:00
2025-04-24T13:11:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
куйбышевский район
самара
происшествия
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Квартира горела в многоэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще пять эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. "В 10.47 (9.47 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Куйбышевский район, улица Казачья, 2. На месте вызова горели домашние вещи в квартире многоквартирного жилого дома. В 11.21 (10.21 мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 20 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина, личные данные устанавливаются, эвакуировано 5 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка. По данным сервиса "2-ГИС", ​по адресу улица Казачья, 2, расположен 10-этажных четырехподъездный жилой дом.
https://ria.ru/20250424/yakutsk-2013083467.html
куйбышевский район
самара
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышевский район, самара, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Куйбышевский район, Самара, Происшествия
При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Самаре погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Квартира горела в многоэтажном доме в Самаре, в результате один человек погиб, еще пять эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС.
"В 10.47 (9.47 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Куйбышевский район, улица Казачья, 2. На месте вызова горели домашние вещи в квартире многоквартирного жилого дома. В 11.21 (10.21 мск) объявлена ликвидация открытого горения на площади 20 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина, личные данные устанавливаются, эвакуировано 5 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
По данным сервиса "2-ГИС", ​по адресу улица Казачья, 2, расположен 10-этажных четырехподъездный жилой дом.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Куйбышевский районСамараПроисшествия
 
 
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