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Посол Абхазии в России рассказал о плане по обеспечению республики энергией
Посол Абхазии в России рассказал о плане по обеспечению республики энергией - РИА Новости, 24.04.2025
Посол Абхазии в России рассказал о плане по обеспечению республики энергией
Власти Абхазии готовят комплексный план по обеспечению республики энергией осенью и зимой, среди прочего они рассматривают возможность строительства... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:55:00+03:00
2025-04-24T09:55:00+03:00
2025-04-24T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Власти Абхазии готовят комплексный план по обеспечению республики энергией осенью и зимой, среди прочего они рассматривают возможность строительства электростанций на территории страны, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в России Алхас Квициниа. "Мы не можем каждый год полагаться только на аварийные меры. Уже сейчас в Абхазии разрабатывается комплексный план подготовки к следующему осенне-зимнему периоду", - сказал Квициниа. Он уточнил, что, во-первых, в Абхазии действуют ограничения и запреты на майнинг криптовалют - вплоть до изъятия оборудования. Кроме того, Сухум модернизирует инфраструктуру, в чем помогают и российские специалисты. "Разумеется, параллельно мы сохраняем совместное управление ИнгурГЭС с грузинской стороной – за десятилетия эта схема доказала эффективность, и мы надеемся на рациональное взаимодействие без политики, чтобы станция работала надежно", - отметил дипломат. В случае необходимости, заключил он, Сухум вновь обратится за помощью к Москве. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ.
https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013096583.html
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алхас квициния, абхазия, россия, сухум, в мире
Алхас Квициния, Абхазия, Россия, Сухум, В мире
Посол Абхазии в России рассказал о плане по обеспечению республики энергией
Посол Абхазии в РФ Квициниа: готовится план по обеспечению республики энергией