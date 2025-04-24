https://ria.ru/20250424/posolkvitsinia-2013111968.html

Посол Абхазии в России рассказал о плане по обеспечению республики энергией

Посол Абхазии в России рассказал о плане по обеспечению республики энергией - РИА Новости, 24.04.2025

Посол Абхазии в России рассказал о плане по обеспечению республики энергией

Власти Абхазии готовят комплексный план по обеспечению республики энергией осенью и зимой, среди прочего они рассматривают возможность строительства... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:55:00+03:00

2025-04-24T09:55:00+03:00

2025-04-24T09:55:00+03:00

алхас квициния

абхазия

россия

сухум

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Власти Абхазии готовят комплексный план по обеспечению республики энергией осенью и зимой, среди прочего они рассматривают возможность строительства электростанций на территории страны, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в России Алхас Квициниа. "Мы не можем каждый год полагаться только на аварийные меры. Уже сейчас в Абхазии разрабатывается комплексный план подготовки к следующему осенне-зимнему периоду", - сказал Квициниа. Он уточнил, что, во-первых, в Абхазии действуют ограничения и запреты на майнинг криптовалют - вплоть до изъятия оборудования. Кроме того, Сухум модернизирует инфраструктуру, в чем помогают и российские специалисты. "Разумеется, параллельно мы сохраняем совместное управление ИнгурГЭС с грузинской стороной – за десятилетия эта схема доказала эффективность, и мы надеемся на рациональное взаимодействие без политики, чтобы станция работала надежно", - отметил дипломат. В случае необходимости, заключил он, Сухум вновь обратится за помощью к Москве. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ.

https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013096583.html

https://ria.ru/20250419/abkhaziya-2012248437.html

абхазия

россия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алхас квициния, абхазия, россия, сухум, в мире