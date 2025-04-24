https://ria.ru/20250424/posol-2013222518.html

Посол России в Германии анонсировал визит в Торгау

Посол России в Германии анонсировал визит в Торгау - РИА Новости, 24.04.2025

Посол России в Германии анонсировал визит в Торгау

Администрация саксонского города Торгау разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:56:00+03:00

2025-04-24T15:56:00+03:00

2025-04-24T15:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

сергей нечаев (дипломат)

мария захарова

германия

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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Администрация саксонского города Торгау разослала информационное письмо с анонсом памятных мероприятий по случаю 80-летней годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, среди адресатов было также диппредставительство РФ, глава которого Сергей Нечаев анонсировал свой приезд, сообщили РИА Новости в администрации. "Как и каждый год, было разослано информационное письмо посольствам и заинтересованным, и российский посол объявил о своём приезде", - сказала представитель городской администрации. Приезд посла подтвердили также и в самом дипучреждении. "Посол России в ФРГ С. Ю. Нечаев намерен прибыть 25 апреля 2025 года в город Торгау для участия в торжественно-траурных мероприятиях по случаю Дня встречи на Эльбе", - сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ. По данным немецких СМИ, представители американского посольства, как и последние три года, не примут участия в мероприятиях. Посольство США на текущий момент не ответило на соответствующий запрос РИА Новости. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 80 лет назад, 25 апреля 1945 года. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Представитель администрации района Берлина Трептов-Кёпеник затем сообщила изданию Berliner Zeitung, что, вопреки указаниям, сотрудники российского посольства могут свободно участвовать в посвященных разгрому нацистской Германии мероприятиях в Трептов-парке со знаменитым памятником советскому воину-освободителю. Ранее в пресс-службе администрации бундестага сообщили РИА Новости, что послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250228/peskov-2002187554.html

https://ria.ru/20250424/posolstvo-2013157904.html

германия

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в мире, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, германия