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Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией - РИА Новости, 24.04.2025
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08:27 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/posol-2013096924.html
Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией
Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией - РИА Новости, 24.04.2025
Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией
Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:27:00+03:00
2025-04-24T08:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в интервью РИА Новости абхазский посол в Москве Алхас Квициниа. "Дата 1 мая 2025 года обозначена как старт регулярных рейсов, и эти планы подтверждаются. Фактически продажи билетов уже открыты, первые рейсы расписаны... Это историческое событие для Абхазии: авиасообщение упростит путь туристам и нашим гражданам, сократит время в пути, а также дополнительно укрепит отношения Абхазии и России", - сказал дипломат. Он добавил, что, по информации Минтранса РФ, первый рейс "ЮВТ Аэро" из Москвы в Сухум выполнят 3 мая, а 6 мая состоится первый перелет авиакомпании "Икар" в Сухум из Нижнего Новгорода. Кроме этого, уже в первом полугодии 2025 года планируется полностью завершить реконструкцию сухумского аэропорта.
https://ria.ru/20250424/aviasoobschenie-2013095028.html
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алхас квициния, абхазия, россия, москва, в мире
Алхас Квициния, Абхазия, Россия, Москва, В мире
Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией

Посол Абхазии назвал запуск авиасообщения с РФ 1 мая историческим событием

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в интервью РИА Новости абхазский посол в Москве Алхас Квициниа.
"Дата 1 мая 2025 года обозначена как старт регулярных рейсов, и эти планы подтверждаются. Фактически продажи билетов уже открыты, первые рейсы расписаны... Это историческое событие для Абхазии: авиасообщение упростит путь туристам и нашим гражданам, сократит время в пути, а также дополнительно укрепит отношения Абхазии и России", - сказал дипломат.
Он добавил, что, по информации Минтранса РФ, первый рейс "ЮВТ Аэро" из Москвы в Сухум выполнят 3 мая, а 6 мая состоится первый перелет авиакомпании "Икар" в Сухум из Нижнего Новгорода. Кроме этого, уже в первом полугодии 2025 года планируется полностью завершить реконструкцию сухумского аэропорта.
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Авиасообщение с Абхазией могут запустить из Петербурга, Урала и Сибири
08:12
 
Алхас КвицинияАбхазияРоссияМоскваВ мире
 
 
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