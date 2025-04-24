https://ria.ru/20250424/posol-2013096924.html

Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией

Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией - РИА Новости, 24.04.2025

Посол Абхазии рассказал о запуске авиасообщения с Россией

Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:27:00+03:00

2025-04-24T08:27:00+03:00

2025-04-24T08:27:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Официальный запуск регулярных авиарейсов между Россией и Абхазией 1 мая - историческое событие для республики, которое укрепит отношения стран, рассказал в интервью РИА Новости абхазский посол в Москве Алхас Квициниа. "Дата 1 мая 2025 года обозначена как старт регулярных рейсов, и эти планы подтверждаются. Фактически продажи билетов уже открыты, первые рейсы расписаны... Это историческое событие для Абхазии: авиасообщение упростит путь туристам и нашим гражданам, сократит время в пути, а также дополнительно укрепит отношения Абхазии и России", - сказал дипломат. Он добавил, что, по информации Минтранса РФ, первый рейс "ЮВТ Аэро" из Москвы в Сухум выполнят 3 мая, а 6 мая состоится первый перелет авиакомпании "Икар" в Сухум из Нижнего Новгорода. Кроме этого, уже в первом полугодии 2025 года планируется полностью завершить реконструкцию сухумского аэропорта.

https://ria.ru/20250424/aviasoobschenie-2013095028.html

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алхас квициния, абхазия, россия, москва, в мире