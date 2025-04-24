https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html

Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО

Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО - РИА Новости, 24.04.2025

Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО

Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию во время спецоперации, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:18:00+03:00

2025-04-24T08:18:00+03:00

2025-04-24T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию во время спецоперации, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа."Хочу отметить, что у нас богатая традиция добровольчества: в 1992-1993 годах сотни ребят из Северного Кавказа, из Приднестровья, из России встали на защиту Абхазии. Теперь настал наш черед — абхазские добровольцы считают своим долгом поддержать Россию", — сказал собеседник агентства.Участвующие в СВО абхазские бойцы считают, что, защищая Россию, они защищают и Абхазию, пояснил дипломат."Ребята проявляют чудеса мужества. Ряд наших добровольцев удостоены высших наград Абхазии посмертно — их имена вписаны в новейшую историю. В школах проводятся уроки мужества, открываются памятные доски. Недавно в селе Аацы был открыт класс в память о павших защитниках — наших земляках-добровольцах. То есть память о них свято хранится на родине", — отметил Квициниа.По его данным, в боевых действиях участвуют несколько сотен абхазских граждан, число погибших на сегодняшний день — 66 человек.

https://ria.ru/20250424/kvitsinia-2013098410.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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нато, алхас квициния, россия, абхазия, северный кавказ, владимир путин, в мире