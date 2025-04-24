Рейтинг@Mail.ru
Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 24.04.2025 (обновлено: 09:53 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html
Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО
Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО - РИА Новости, 24.04.2025
Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО
Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию во время спецоперации, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:18:00+03:00
2025-04-24T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
алхас квициния
россия
абхазия
северный кавказ
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013133133_39:0:1280:698_1920x0_80_0_0_945e6e904f2737911e6bd93c47bdb2b3.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию во время спецоперации, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа."Хочу отметить, что у нас богатая традиция добровольчества: в 1992-1993 годах сотни ребят из Северного Кавказа, из Приднестровья, из России встали на защиту Абхазии. Теперь настал наш черед — абхазские добровольцы считают своим долгом поддержать Россию", — сказал собеседник агентства.Участвующие в СВО абхазские бойцы считают, что, защищая Россию, они защищают и Абхазию, пояснил дипломат."Ребята проявляют чудеса мужества. Ряд наших добровольцев удостоены высших наград Абхазии посмертно — их имена вписаны в новейшую историю. В школах проводятся уроки мужества, открываются памятные доски. Недавно в селе Аацы был открыт класс в память о павших защитниках — наших земляках-добровольцах. То есть память о них свято хранится на родине", — отметил Квициниа.По его данным, в боевых действиях участвуют несколько сотен абхазских граждан, число погибших на сегодняшний день — 66 человек.
https://ria.ru/20250424/kvitsinia-2013098410.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
абхазия
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013133133_278:0:1209:698_1920x0_80_0_0_498306fb77c3e9fab93d108dd2debc0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, алхас квициния, россия, абхазия, северный кавказ, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Алхас Квициния, Россия, Абхазия, Северный Кавказ, Владимир Путин, В мире
Посол Абхазии в России рассказал о добровольцах, участвующих в СВО

Посол Абхазии Квициниа: добровольцы считают долгом поддержать РФ в ходе СВО

© Фото : посольство АбхазииПосол Абхазии в Москве Алхас Квициниа
Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : посольство Абхазии
Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию во время спецоперации, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа.
"Хочу отметить, что у нас богатая традиция добровольчества: в 1992-1993 годах сотни ребят из Северного Кавказа, из Приднестровья, из России встали на защиту Абхазии. Теперь настал наш черед — абхазские добровольцы считают своим долгом поддержать Россию", — сказал собеседник агентства.
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Абхазии выступили за расширение военного сотрудничества с Россией
08:38
Участвующие в СВО абхазские бойцы считают, что, защищая Россию, они защищают и Абхазию, пояснил дипломат.
"Ребята проявляют чудеса мужества. Ряд наших добровольцев удостоены высших наград Абхазии посмертно — их имена вписаны в новейшую историю. В школах проводятся уроки мужества, открываются памятные доски. Недавно в селе Аацы был открыт класс в память о павших защитниках — наших земляках-добровольцах. То есть память о них свято хранится на родине", — отметил Квициниа.
По его данным, в боевых действиях участвуют несколько сотен абхазских граждан, число погибших на сегодняшний день — 66 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОАлхас КвицинияРоссияАбхазияСеверный КавказВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала