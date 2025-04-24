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Посол Абхазии рассказал о возможности принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 24.04.2025
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08:14 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/posol-2013095367.html
Посол Абхазии рассказал о возможности принятия закона об иноагентах
Посол Абхазии рассказал о возможности принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 24.04.2025
Посол Абхазии рассказал о возможности принятия закона об иноагентах
Тема рассмотрения принятия закона об иностранных агентах находится в повестке в Абхазии, и в случае изучения этого вопроса стоит прежде всего опираться на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:14:00+03:00
2025-04-24T08:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тема рассмотрения принятия закона об иностранных агентах находится в повестке в Абхазии, и в случае изучения этого вопроса стоит прежде всего опираться на принципы защиты суверенитета без ущемления законопослушных общественных организаций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "Эта тема действительно находится в повестке. В Абхазии нет прямого аналога американского FARA (Foreign Agents Registration Act, закон о регистрации иноагентов - ред.) - или российского закона об иноагентах, однако в феврале 2024 года предыдущий президент внес в парламент проект закона "Об иностранных агентах". Теперь дело за парламентом. Но в случае рассмотрения вопроса о принятии законопроекта, на мой взгляд, мы должны, прежде всего, опираться на принципы защиты суверенитета и информационного пространства нашей страны, но и не ущемлять законопослушные общественные организации и их сотрудников", - сказал дипломат.
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абхазия, москва, алхас квициния, в мире
Абхазия, Москва, Алхас Квициния, В мире
Посол Абхазии рассказал о возможности принятия закона об иноагентах

Посол Квициниа: рассмотрение принятия закона об иноагентах находится в повестке

© Фото предоставлено посольством АбхазииПосол Абхазии в России Алхас Квициниа
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото предоставлено посольством Абхазии
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тема рассмотрения принятия закона об иностранных агентах находится в повестке в Абхазии, и в случае изучения этого вопроса стоит прежде всего опираться на принципы защиты суверенитета без ущемления законопослушных общественных организаций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
"Эта тема действительно находится в повестке. В Абхазии нет прямого аналога американского FARA (Foreign Agents Registration Act, закон о регистрации иноагентов - ред.) - или российского закона об иноагентах, однако в феврале 2024 года предыдущий президент внес в парламент проект закона "Об иностранных агентах". Теперь дело за парламентом. Но в случае рассмотрения вопроса о принятии законопроекта, на мой взгляд, мы должны, прежде всего, опираться на принципы защиты суверенитета и информационного пространства нашей страны, но и не ущемлять законопослушные общественные организации и их сотрудников", - сказал дипломат.
Здание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении
1 апреля, 12:18
 
АбхазияМоскваАлхас КвицинияВ мире
 
 
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