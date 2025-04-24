https://ria.ru/20250424/portnjagin-2013169558.html

Блогер Портнягин признал вину в легализации денег

Блогер Портнягин признал вину в легализации денег - РИА Новости, 24.04.2025

Блогер Портнягин признал вину в легализации денег

Блогер-предприниматель Дмитрий Портнягин в суде полностью признал вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:04:00+03:00

2025-04-24T13:04:00+03:00

2025-04-24T13:04:00+03:00

происшествия

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алексей николаев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Блогер-предприниматель Дмитрий Портнягин в суде полностью признал вину в легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы, который сегодня начал рассматривать дело по существу. "Признаю обвинение полностью", - ответил Портнягин на вопрос судьи, понятно ли ему обвинение. Портнягин, его супруга Екатерина и их партнер Алексей Николаев обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путем, (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий. Следующее заседание пройдет 22 мая. По версии СК РФ, с деньгами, полученными преступным путем, Портнягины совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Ранее им вменялась также неуплата налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей, однако впоследствии обвинения были сняты. Кроме того, Портнягина, по версии следствия, через посредников передала взятку в 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили самострой на улице Образцова. Как пояснила РИА Новости ее адвокат Анастасия Селиванова, такой способ решения проблемы ей предложила бывшая гендиректор банного комплекса Siberia, расположенного по этому адресу. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009251314.html

https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html

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происшествия, москва, россия, дмитрий портнягин, алексей николаев, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500