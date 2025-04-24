https://ria.ru/20250424/polsha-2013293633.html

Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону

Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 24.04.2025

Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону

Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на оборону. "Давайте будем серьезны. Нам нужно существенно увеличить расходы на оборону. Это очевидно", - сказал он РИА Новости на весенних встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Он добавил, что у каждой страны ЕС есть свои ограничения по росту расходов на оборону, связанные с имеющимся "фискальным пространством".

https://ria.ru/20250227/es-2001873514.html

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вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, евросоюз, польша, в мире