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Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 24.04.2025
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22:35 24.04.2025 (обновлено: 22:39 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/polsha-2013293633.html
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 24.04.2025
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на оборону. "Давайте будем серьезны. Нам нужно существенно увеличить расходы на оборону. Это очевидно", - сказал он РИА Новости на весенних встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Он добавил, что у каждой страны ЕС есть свои ограничения по росту расходов на оборону, связанные с имеющимся "фискальным пространством".
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вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, евросоюз, польша, в мире
Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Евросоюз, Польша, В мире
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону

Глава Минфина Польши Доманьский: страны ЕС должны увеличить расходы на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на оборону.
"Давайте будем серьезны. Нам нужно существенно увеличить расходы на оборону. Это очевидно", - сказал он РИА Новости на весенних встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Он добавил, что у каждой страны ЕС есть свои ограничения по росту расходов на оборону, связанные с имеющимся "фискальным пространством".
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, пишет Bloomberg
27 февраля, 09:52
 
Вашингтон (штат)МВФВсемирный банкЕвросоюзПольшаВ мире
 
 
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