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Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 24.04.2025
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил РИА Новости, что считает очевидным необходимость существенного увеличения европейскими странами расходов на оборону. "Давайте будем серьезны. Нам нужно существенно увеличить расходы на оборону. Это очевидно", - сказал он РИА Новости на весенних встречах руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Он добавил, что у каждой страны ЕС есть свои ограничения по росту расходов на оборону, связанные с имеющимся "фискальным пространством".
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вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, евросоюз, польша, в мире
Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Евросоюз, Польша, В мире
Министр финансов Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону
Глава Минфина Польши Доманьский: страны ЕС должны увеличить расходы на оборону