https://ria.ru/20250424/polsha-2013155191.html

На Украине начались работы по эксгумации останков жертв Волынской резни

На Украине начались работы по эксгумации останков жертв Волынской резни - РИА Новости, 24.04.2025

На Украине начались работы по эксгумации останков жертв Волынской резни

На месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской резни, сообщило министерство... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:22:00+03:00

2025-04-24T12:22:00+03:00

2025-04-24T12:22:00+03:00

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ВАРШАВА, 24 апр - РИА Новости. На месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской резни, сообщило министерство культуры и национального наследия Польши. "Работы направлены на эксгумацию останков жертв, их идентификацию и захоронение. В работе, которую координирует Фонд "Свобода и демократия", участвуют эксперты Поморского медицинского университета, компании "Волынские святости" и Института национальной памяти. Работы полностью финансируются из бюджета министерства культуры и национального наследия", - рассказало ведомство. Это первые подобные работы с момента снятия украинской стороной запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины в ноябре 2024 года. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Преступление в Пужниках было совершено в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года сотней УПА* Петра Чамчука "Быстрого". Украинские националисты убили, по разным данным, от 50 до 120 поляков. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ria.ru/20250424/polsha-2013081153.html

https://ria.ru/20241114/polsha-1983688026.html

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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, волынская резня