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Польша вернула истребители, поднятые из-за якобы активности России
Польша вернула истребители, поднятые из-за якобы активности России - РИА Новости, 24.04.2025
Польша вернула истребители, поднятые из-за якобы активности России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:23:00+03:00
2025-04-24T09:23:00+03:00
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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении. Командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с "прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине". "Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - добавляется в заявлении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в начале апреля.
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в мире, польша, россия
Польша вернула истребители, поднятые из-за якобы активности России
В Польше заявили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства страны
ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ
в воздух поднята авиация Польши
. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
"Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении.
Командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с "прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине".
"Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - добавляется в заявлении.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в начале апреля.