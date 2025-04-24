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Киев использует тему Волынской резни для торга с Польшей, заявил политолог - РИА Новости, 24.04.2025
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04:04 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/polsha-2013081153.html
Киев использует тему Волынской резни для торга с Польшей, заявил политолог
Киев использует тему Волынской резни для торга с Польшей, заявил политолог - РИА Новости, 24.04.2025
Киев использует тему Волынской резни для торга с Польшей, заявил политолог
Украина использует вопрос выдачи разрешений на эксгумацию жертв Волынской резни для того, чтобы торговаться с Польшей, заявил в беседе с РИА Новости польский... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:04:00+03:00
2025-04-24T04:04:00+03:00
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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Украина использует вопрос выдачи разрешений на эксгумацию жертв Волынской резни для того, чтобы торговаться с Польшей, заявил в беседе с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич. Как ожидается, первые эксгумации планируется начать на месте села Пужники на Западной Украине 24 апреля. "Я четко вижу, как Киев торгуется за разрешения проводить эксгумации. Можно сказать, что они торгуют этими разрешениями. Как иначе объяснить то, что на самом высшем уровне на Украине говорят, что препятствий нет, польская сторона берет на себя все расходы, наступил поисковый сезон, а разрешений как не было, так и нет, кроме одного?" - сказал он. Он считает, что ситуация с получением разрешений наводит на мысли о том, что украинская сторона хочет за это что-то получить. "Процесс запросов, переговоров, обещаний, принятия политических и административных решений длится годами. Пока формально получено лишь одно разрешение на проведение эксгумаций в Пужниках. Это ничто в общей массе жертв и мест, где нужно провести эксгумации", - сказал Мишкевич. Он предполагает, что кроме материальной составляющей киевские власти могут преследовать идеологические интересы, не совпадающие с их декларациями на тему европейской устремленности. "Понятно, что эксгумации при современном уровне криминалистической науки подтвердят кто, кого, за что и как убивал на Волыни. Конечно, эта информация будет обнародована. Вот тут и начинается конфликт украинских интересов – они до сих пор не отказались от героизации бойцов ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации), у них официальный культ Бандеры. Они не хотят менять данные свои идеологические приоритеты. Но это никак не вяжется с принципами демократии и транспарентности, которые они декларируют, когда просят денег или просятся в ЕС и НАТО", - пояснил политолог. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009924307.html
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994290529.html
https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html
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в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия, Евросоюз, НАТО
Киев использует тему Волынской резни для торга с Польшей, заявил политолог

Политолог Мишкевич: Киев использует тему Волынской резни для торга с Польшей

CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Украина использует вопрос выдачи разрешений на эксгумацию жертв Волынской резни для того, чтобы торговаться с Польшей, заявил в беседе с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Как ожидается, первые эксгумации планируется начать на месте села Пужники на Западной Украине 24 апреля.
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"Я четко вижу, как Киев торгуется за разрешения проводить эксгумации. Можно сказать, что они торгуют этими разрешениями. Как иначе объяснить то, что на самом высшем уровне на Украине говорят, что препятствий нет, польская сторона берет на себя все расходы, наступил поисковый сезон, а разрешений как не было, так и нет, кроме одного?" - сказал он.
Он считает, что ситуация с получением разрешений наводит на мысли о том, что украинская сторона хочет за это что-то получить.
"Процесс запросов, переговоров, обещаний, принятия политических и административных решений длится годами. Пока формально получено лишь одно разрешение на проведение эксгумаций в Пужниках. Это ничто в общей массе жертв и мест, где нужно провести эксгумации", - сказал Мишкевич.
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Он предполагает, что кроме материальной составляющей киевские власти могут преследовать идеологические интересы, не совпадающие с их декларациями на тему европейской устремленности.
"Понятно, что эксгумации при современном уровне криминалистической науки подтвердят кто, кого, за что и как убивал на Волыни. Конечно, эта информация будет обнародована. Вот тут и начинается конфликт украинских интересов – они до сих пор не отказались от героизации бойцов ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации), у них официальный культ Бандеры. Они не хотят менять данные свои идеологические приоритеты. Но это никак не вяжется с принципами демократии и транспарентности, которые они декларируют, когда просят денег или просятся в ЕС и НАТО", - пояснил политолог.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
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