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Эксперты рассказали, как интернет-покупатели проверяют онлайн-магазин
Эксперты рассказали, как интернет-покупатели проверяют онлайн-магазин - РИА Новости, 24.04.2025
Эксперты рассказали, как интернет-покупатели проверяют онлайн-магазин
Более трети интернет-покупателей перед приобретением товара всегда проверяют, является ли онлайн-магазин официальным для производителя или бренда: это... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более трети интернет-покупателей перед приобретением товара всегда проверяют, является ли онлайн-магазин официальным для производителя или бренда: это гарантирует качество и безопасность оплаты, выяснили для РИА Новости аналитики "Яндекс Рекламы". "Пользователи доверяют далеко не каждому сайту: согласно последним исследованиям "Яндекс Рекламы", 35% интернет-покупателей всегда проверяют перед покупкой, является ли магазин официальным для данной марки или бренда", - рассказали в компании, основываясь на данных исследования мнений 1,1 тысячи человек. Исследователя отметили, что почти половина (48%) интернет-потребителей иногда проверяют, покупают ли они товар на официальном сайте, еще 16% - не делают этого никогда. В целом россияне, как правило, покупают товары на мультибрендовых площадках, но есть ряд категорий товаров, которые приобретаются именно на официальных сайтах производителей. Так, например, речь идет о бытовой технике и электронике, мебели, сантехнике и спортивных товарах. Среди причин, по которым покупатели предпочитают именно официальные магазины, эксперты, в частности, назвали доверие к бренду, гарантию подлинности товара, безопасность оплаты, отсутствие наценок, понятные условия возврата и обмена и качественную поддержку клиентов.
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технологии, общество
Эксперты рассказали, как интернет-покупатели проверяют онлайн-магазин
"Яндекс Реклама": 35% россиян проверяют, является ли онлайн-магазин официальным
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более трети интернет-покупателей перед приобретением товара всегда проверяют, является ли онлайн-магазин официальным для производителя или бренда: это гарантирует качество и безопасность оплаты, выяснили для РИА Новости аналитики "Яндекс Рекламы".
"Пользователи доверяют далеко не каждому сайту: согласно последним исследованиям "Яндекс Рекламы", 35% интернет-покупателей всегда проверяют перед покупкой, является ли магазин официальным для данной марки или бренда", - рассказали в компании, основываясь на данных исследования мнений 1,1 тысячи человек.
Исследователя отметили, что почти половина (48%) интернет-потребителей иногда проверяют, покупают ли они товар на официальном сайте, еще 16% - не делают этого никогда.
В целом россияне, как правило, покупают товары на мультибрендовых площадках, но есть ряд категорий товаров, которые приобретаются именно на официальных сайтах производителей. Так, например, речь идет о бытовой технике и электронике, мебели, сантехнике и спортивных товарах.
Среди причин, по которым покупатели предпочитают именно официальные магазины, эксперты, в частности, назвали доверие к бренду, гарантию подлинности товара, безопасность оплаты, отсутствие наценок, понятные условия возврата и обмена и качественную поддержку клиентов.