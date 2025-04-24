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Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина

Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина - РИА Новости, 24.04.2025

Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с Государственным Русским музеем представил... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:29:00+03:00

2025-04-24T09:29:00+03:00

2025-04-24T09:35:00+03:00

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русский музей

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с Государственным Русским музеем представил выставочный проект "Подвиг музея", посвященный подвигу музейных работников во время Великой Отечественной войны."Этот выставочный проект - про музейный подвиг: хранителей, ученых, реставраторов. Про подвиг людей, которые вопреки всему сохранили для страны и потомков богатейшее наследие. Иногда - ценой собственной жизни. Мы посвящаем выставку защитникам русской культуры: тем, кто и сегодня сохраняет, отстаивает и оберегает. Это важнейший проект для нашего музея, поскольку он реконструирует прошлое и одновременно проводит параллели с сегодняшним днем", - приводит пресс-служба слова директора Пушкинского музея Ольги Галактионовой.Выставка посвящена всем защитникам культуры, а также героизму сотрудника Краеведческого музея в Судже Аллы Андреевой.Проект "Подвиг музея" рассказывает о жизни Пушкинского музея в 1941-1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников. В экспозиции представлены слепки, живопись, графика, архивные документы. Впервые показаны 55 уникальных авторских снимков фотографа Николая Свищова-Паолы.Выставка состоит из трех разделов: первый посвящен жизни ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1941-1945 годах, эвакуации свыше 108 тысяч экспонатов в Новосибирск и Соликамск. Музей пострадал от вражеских авианалетов: стеклянная крыша была разрушена, разбиты окна, повреждены система отопления и электроснабжения. Все, что можно было передвигать, размещали в подвалах и переносили от окон и из-под стеклянных перекрытий. Для каждого экспоната, который не могли вынести из зала, сотрудники придумали систему защиты.В музее напомнили, что, несмотря на сложности, в 1941-1942 годах сотрудники подготовили несколько выставок: "Героическое прошлое русского народа" (1941), "Работы московских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942) и "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942). Проект "Подвиг музея" фрагментарно воссоздал две военные экспозиции - "Героическое прошлое русского народа", посвященную походам петровского времени и Отечественной войне 1812 года, и часть выставки 1942 года "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны", демонстрируя 23 полотна из собрания Государственного Русского музея. Работы 83 ленинградских художников и скульпторов, которые работали в тяжелейших блокадных условиях голода и холода, после завершения выставки в 1942 году были приобретены для Русского музея как историко-художественный документ обороны Ленинграда.Второй раздел выставки посвящен хранительскому подвигу сотрудников Пушкинского музея, которые всю войну в тяжелейших условиях старались возродить и поддерживать музейную жизнь. Зимой температура в залах опускалась до минус 15 градусов, рассказали в музее. У временных печей, установленных в залах, проходили заседания и совещания, готовились и проводились научные сессии, сотрудники вели хранительские журналы, а дежурные отдыхали между осмотрами. В это помещение перенесли на хранение египетские мумии.Последний раздел показывает физическое состояние музея во время войны. В 1944 году по заданию директора музея Сергея Меркурова известный фотограф, мастер пикториализма Николай Свищов-Паола выполнил серию снимков, зафиксировав общий вид разрушений и показать процесс восстановления и реставрации, а также масштаб и результаты проведенных работ.Сохранилось более 200 сюжетов - виды помещений, импровизированные хранилища, реэвакуация коллекций. На выставке представлены 55 снимков, они дополнены документами, отражающими жизнь музея в эти годы.Выставка открывается 24 апреля. Ее можно будет посетить до 7 сентября.

https://ria.ru/20250411/vystavka-2010755983.html

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный русский музей, русский музей