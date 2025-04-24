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Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина - РИА Новости, 24.04.2025
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Музейные маршруты России
 
09:29 24.04.2025 (обновлено: 09:35 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/podvignaroda-2013106161.html
Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина
Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина - РИА Новости, 24.04.2025
Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с Государственным Русским музеем представил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:29:00+03:00
2025-04-24T09:35:00+03:00
музейные маршруты россии
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
государственный русский музей
русский музей
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с Государственным Русским музеем представил выставочный проект "Подвиг музея", посвященный подвигу музейных работников во время Великой Отечественной войны.&quot;Этот выставочный проект - про музейный подвиг: хранителей, ученых, реставраторов. Про подвиг людей, которые вопреки всему сохранили для страны и потомков богатейшее наследие. Иногда - ценой собственной жизни. Мы посвящаем выставку защитникам русской культуры: тем, кто и сегодня сохраняет, отстаивает и оберегает. Это важнейший проект для нашего музея, поскольку он реконструирует прошлое и одновременно проводит параллели с сегодняшним днем&quot;, - приводит пресс-служба слова директора Пушкинского музея Ольги Галактионовой.Выставка посвящена всем защитникам культуры, а также героизму сотрудника Краеведческого музея в Судже Аллы Андреевой.Проект "Подвиг музея" рассказывает о жизни Пушкинского музея в 1941-1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников. В экспозиции представлены слепки, живопись, графика, архивные документы. Впервые показаны 55 уникальных авторских снимков фотографа Николая Свищова-Паолы.Выставка состоит из трех разделов: первый посвящен жизни ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1941-1945 годах, эвакуации свыше 108 тысяч экспонатов в Новосибирск и Соликамск. Музей пострадал от вражеских авианалетов: стеклянная крыша была разрушена, разбиты окна, повреждены система отопления и электроснабжения. Все, что можно было передвигать, размещали в подвалах и переносили от окон и из-под стеклянных перекрытий. Для каждого экспоната, который не могли вынести из зала, сотрудники придумали систему защиты.В музее напомнили, что, несмотря на сложности, в 1941-1942 годах сотрудники подготовили несколько выставок: "Героическое прошлое русского народа" (1941), "Работы московских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942) и "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942). Проект "Подвиг музея" фрагментарно воссоздал две военные экспозиции - "Героическое прошлое русского народа", посвященную походам петровского времени и Отечественной войне 1812 года, и часть выставки 1942 года "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны", демонстрируя 23 полотна из собрания Государственного Русского музея. Работы 83 ленинградских художников и скульпторов, которые работали в тяжелейших блокадных условиях голода и холода, после завершения выставки в 1942 году были приобретены для Русского музея как историко-художественный документ обороны Ленинграда.Второй раздел выставки посвящен хранительскому подвигу сотрудников Пушкинского музея, которые всю войну в тяжелейших условиях старались возродить и поддерживать музейную жизнь. Зимой температура в залах опускалась до минус 15 градусов, рассказали в музее. У временных печей, установленных в залах, проходили заседания и совещания, готовились и проводились научные сессии, сотрудники вели хранительские журналы, а дежурные отдыхали между осмотрами. В это помещение перенесли на хранение египетские мумии.Последний раздел показывает физическое состояние музея во время войны. В 1944 году по заданию директора музея Сергея Меркурова известный фотограф, мастер пикториализма Николай Свищов-Паола выполнил серию снимков, зафиксировав общий вид разрушений и показать процесс восстановления и реставрации, а также масштаб и результаты проведенных работ.Сохранилось более 200 сюжетов - виды помещений, импровизированные хранилища, реэвакуация коллекций. На выставке представлены 55 снимков, они дополнены документами, отражающими жизнь музея в эти годы.Выставка открывается 24 апреля. Ее можно будет посетить до 7 сентября.
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РИА Новости
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96
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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный русский музей, русский музей
Музейные маршруты России, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, Русский музей
Выставку "Подвиг музея" представили в ГМИИ имени Пушкина

Проект в ГМИИ им. Пушкина посвящен подвигу музейных работников во время ВОВ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредварительный показевыставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Предварительный показевыставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с Государственным Русским музеем представил выставочный проект "Подвиг музея", посвященный подвигу музейных работников во время Великой Отечественной войны.
«

"Этот выставочный проект - про музейный подвиг: хранителей, ученых, реставраторов. Про подвиг людей, которые вопреки всему сохранили для страны и потомков богатейшее наследие. Иногда - ценой собственной жизни. Мы посвящаем выставку защитникам русской культуры: тем, кто и сегодня сохраняет, отстаивает и оберегает. Это важнейший проект для нашего музея, поскольку он реконструирует прошлое и одновременно проводит параллели с сегодняшним днем", - приводит пресс-служба слова директора Пушкинского музея Ольги Галактионовой.

Выставка посвящена всем защитникам культуры, а также героизму сотрудника Краеведческого музея в Судже Аллы Андреевой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Предварительный показ выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Предварительный показ выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Предварительный показ выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Журналистка на предварительном показе выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Журналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Журналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Проект "Подвиг музея" рассказывает о жизни Пушкинского музея в 1941-1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников. В экспозиции представлены слепки, живопись, графика, архивные документы. Впервые показаны 55 уникальных авторских снимков фотографа Николая Свищова-Паолы.
Выставка состоит из трех разделов: первый посвящен жизни ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1941-1945 годах, эвакуации свыше 108 тысяч экспонатов в Новосибирск и Соликамск. Музей пострадал от вражеских авианалетов: стеклянная крыша была разрушена, разбиты окна, повреждены система отопления и электроснабжения. Все, что можно было передвигать, размещали в подвалах и переносили от окон и из-под стеклянных перекрытий. Для каждого экспоната, который не могли вынести из зала, сотрудники придумали систему защиты.
В музее напомнили, что, несмотря на сложности, в 1941-1942 годах сотрудники подготовили несколько выставок: "Героическое прошлое русского народа" (1941), "Работы московских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942) и "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны" (1942). Проект "Подвиг музея" фрагментарно воссоздал две военные экспозиции - "Героическое прошлое русского народа", посвященную походам петровского времени и Отечественной войне 1812 года, и часть выставки 1942 года "Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны", демонстрируя 23 полотна из собрания Государственного Русского музея. Работы 83 ленинградских художников и скульпторов, которые работали в тяжелейших блокадных условиях голода и холода, после завершения выставки в 1942 году были приобретены для Русского музея как историко-художественный документ обороны Ленинграда.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Журналистка на предварительном показе выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Журналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Предварительный показ выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Журналистка на предварительном показе выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Журналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭкспонаты на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
Экспонаты на предварительном показе выставки Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Экспонаты на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Журналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Предварительный показ выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Журналистка на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Экспонаты на предварительном показе выставки "Подвиг музея. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Проект рассказывает о жизни ГМИИ имени А. С. Пушкина в 1941–1945 годах и о хранительском подвиге его сотрудников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 4
Второй раздел выставки посвящен хранительскому подвигу сотрудников Пушкинского музея, которые всю войну в тяжелейших условиях старались возродить и поддерживать музейную жизнь. Зимой температура в залах опускалась до минус 15 градусов, рассказали в музее. У временных печей, установленных в залах, проходили заседания и совещания, готовились и проводились научные сессии, сотрудники вели хранительские журналы, а дежурные отдыхали между осмотрами. В это помещение перенесли на хранение египетские мумии.
Последний раздел показывает физическое состояние музея во время войны. В 1944 году по заданию директора музея Сергея Меркурова известный фотограф, мастер пикториализма Николай Свищов-Паола выполнил серию снимков, зафиксировав общий вид разрушений и показать процесс восстановления и реставрации, а также масштаб и результаты проведенных работ.
Сохранилось более 200 сюжетов - виды помещений, импровизированные хранилища, реэвакуация коллекций. На выставке представлены 55 снимков, они дополнены документами, отражающими жизнь музея в эти годы.
Выставка открывается 24 апреля. Ее можно будет посетить до 7 сентября.
Посетитель на выставке Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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