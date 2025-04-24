https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013260856.html

В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского

В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского - РИА Новости, 24.04.2025

В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского

Арестован мужчина, который ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу показать документы, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:53:00+03:00

2025-04-24T17:53:00+03:00

2025-04-24T17:53:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, который ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу показать документы, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, 22 апреля мужчина, находясь на участке местности возле автодороги "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды, проигнорировал требования сотрудников полиции, которые осуществляли мероприятия по выявлению и пресечению преступлений. В результате мужчина напал на одного из оперуполномоченных и нанес ему не менее трех ударов ножом по телу. "Следователем следственного отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что в настоящее время сотруднику продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Кроме того, работа по уголовному делу продолжается.

https://ria.ru/20250424/sk-2013228270.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)