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В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
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17:53 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013260856.html
В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского
В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского - РИА Новости, 24.04.2025
В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского
Арестован мужчина, который ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу показать документы, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:53:00+03:00
2025-04-24T17:53:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, который ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу показать документы, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, 22 апреля мужчина, находясь на участке местности возле автодороги "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды, проигнорировал требования сотрудников полиции, которые осуществляли мероприятия по выявлению и пресечению преступлений. В результате мужчина напал на одного из оперуполномоченных и нанес ему не менее трех ударов ножом по телу. "Следователем следственного отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что в настоящее время сотруднику продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Кроме того, работа по уголовному делу продолжается.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского

СК: арестован мужчина, который ударил ножом полицейского в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Арестован мужчина, который ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу показать документы, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, 22 апреля мужчина, находясь на участке местности возле автодороги "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды, проигнорировал требования сотрудников полиции, которые осуществляли мероприятия по выявлению и пресечению преступлений. В результате мужчина напал на одного из оперуполномоченных и нанес ему не менее трех ударов ножом по телу.
"Следователем следственного отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящее время сотруднику продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Кроме того, работа по уголовному делу продолжается.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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