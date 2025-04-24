https://ria.ru/20250424/pobeda-2013198789.html

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ - РИА Новости, 24.04.2025

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ

Девять из десяти (90%) россиян гордятся историей России, 98% респондентов считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, сообщила эксперт... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:36:00+03:00

2025-04-24T14:36:00+03:00

2025-04-24T15:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Девять из десяти (90%) россиян гордятся историей России, 98% респондентов считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, сообщила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева. "Сохранение исторической памяти о войне для россиян имеет чрезвычайно высокое значение, 98% россиян считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне", - сказала Григорьева в ходе круглого стола "Великая Победа - основа исторической памяти России", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, эксперт сообщила, что у 90% россиян есть родственники - участники Великой Отечественной войны, 45% опрошенных заявили, что хорошо знают о судьбах своих близких, участвовавших в этой войне. "Подавляющее большинство - 90% россиян - видят в истории России повод для гордости. Эта цифра сохраняется долгие годы на высоком уровне... Самым значимым историческим событием для россиян остается в первую очередь Великая Отечественная война... По нашим данным, Победа в Великой Отечественной войне - это самое главное достижение для русского народа", - отметила она. Так, на вопрос о том, какие праздники являются самыми важными, 68% респондентов назвали День Победы. Кроме того, 67% опрошенных воспринимают Победу в Великой Отечественной войне как самую большую победу России на протяжении всей ее истории. "По нашим данным мы видим, что 38% говорят говорят о том, что ценность исторической памяти и преемственность поколений очень важна для них. Это второе место в рейтинге ценностей после крепкой семьи (57%)", - добавила Григорьева.

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869548760.html

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общество, россия, вциом