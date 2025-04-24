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ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:36 24.04.2025 (обновлено: 15:40 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013198789.html
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ - РИА Новости, 24.04.2025
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ
Девять из десяти (90%) россиян гордятся историей России, 98% респондентов считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, сообщила эксперт... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:36:00+03:00
2025-04-24T15:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Девять из десяти (90%) россиян гордятся историей России, 98% респондентов считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, сообщила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева. "Сохранение исторической памяти о войне для россиян имеет чрезвычайно высокое значение, 98% россиян считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне", - сказала Григорьева в ходе круглого стола "Великая Победа - основа исторической памяти России", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кроме того, эксперт сообщила, что у 90% россиян есть родственники - участники Великой Отечественной войны, 45% опрошенных заявили, что хорошо знают о судьбах своих близких, участвовавших в этой войне. "Подавляющее большинство - 90% россиян - видят в истории России повод для гордости. Эта цифра сохраняется долгие годы на высоком уровне... Самым значимым историческим событием для россиян остается в первую очередь Великая Отечественная война... По нашим данным, Победа в Великой Отечественной войне - это самое главное достижение для русского народа", - отметила она. Так, на вопрос о том, какие праздники являются самыми важными, 68% респондентов назвали День Победы. Кроме того, 67% опрошенных воспринимают Победу в Великой Отечественной войне как самую большую победу России на протяжении всей ее истории. "По нашим данным мы видим, что 38% говорят говорят о том, что ценность исторической памяти и преемственность поколений очень важна для них. Это второе место в рейтинге ценностей после крепкой семьи (57%)", - добавила Григорьева.
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общество, россия, вциом
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, ВЦИОМ
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ

Григорьева: 98% россиян считают, что важно сохранять память о ВОВ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Девять из десяти (90%) россиян гордятся историей России, 98% респондентов считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне, сообщила эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева.
"Сохранение исторической памяти о войне для россиян имеет чрезвычайно высокое значение, 98% россиян считают, что важно сохранять память о Великой Отечественной войне", - сказала Григорьева в ходе круглого стола "Великая Победа - основа исторической памяти России", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Кроме того, эксперт сообщила, что у 90% россиян есть родственники - участники Великой Отечественной войны, 45% опрошенных заявили, что хорошо знают о судьбах своих близких, участвовавших в этой войне.
"Подавляющее большинство - 90% россиян - видят в истории России повод для гордости. Эта цифра сохраняется долгие годы на высоком уровне... Самым значимым историческим событием для россиян остается в первую очередь Великая Отечественная война... По нашим данным, Победа в Великой Отечественной войне - это самое главное достижение для русского народа", - отметила она.
Так, на вопрос о том, какие праздники являются самыми важными, 68% респондентов назвали День Победы. Кроме того, 67% опрошенных воспринимают Победу в Великой Отечественной войне как самую большую победу России на протяжении всей ее истории.
"По нашим данным мы видим, что 38% говорят говорят о том, что ценность исторической памяти и преемственность поколений очень важна для них. Это второе место в рейтинге ценностей после крепкой семьи (57%)", - добавила Григорьева.
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