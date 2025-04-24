https://ria.ru/20250424/pobeda-2013176321.html

Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы

Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы - РИА Новости, 24.04.2025

Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы

Участвующие в параде Победы в Москве 9 мая белорусские военнослужащие отправились в РФ для подготовки к мероприятию, сообщила в четверг пресс-служба минобороны... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:24:00+03:00

2025-04-24T13:24:00+03:00

2025-04-24T13:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Участвующие в параде Победы в Москве 9 мая белорусские военнослужащие отправились в РФ для подготовки к мероприятию, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. "Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил (Белоруссии – ред.), которые примут участие в военном параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправились в Москву для подготовки к предстоящему военному параду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Накануне отправки заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко и командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко провели смотр готовности парадного расчета в новом обмундировании, которое было специально пошито к этому событию. Ранее в министерстве сообщали, что 80 бойцов сил специальных операций Белоруссии представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве. Специально для участников события сшили особую парадную форму одежды: фуражка заменит привычный голубой берет, вместо берцев будут сапоги.

https://ria.ru/20250424/moskva-2013111676.html

https://ria.ru/20250419/vetnam-2012317756.html

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