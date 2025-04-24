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Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:24 24.04.2025 (обновлено: 13:25 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013176321.html
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы
Участвующие в параде Победы в Москве 9 мая белорусские военнослужащие отправились в РФ для подготовки к мероприятию, сообщила в четверг пресс-служба минобороны... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:24:00+03:00
2025-04-24T13:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
москва
россия
вадим денисенко
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Участвующие в параде Победы в Москве 9 мая белорусские военнослужащие отправились в РФ для подготовки к мероприятию, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. "Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил (Белоруссии – ред.), которые примут участие в военном параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправились в Москву для подготовки к предстоящему военному параду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Накануне отправки заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко и командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко провели смотр готовности парадного расчета в новом обмундировании, которое было специально пошито к этому событию. Ранее в министерстве сообщали, что 80 бойцов сил специальных операций Белоруссии представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве. Специально для участников события сшили особую парадную форму одежды: фуражка заменит привычный голубой берет, вместо берцев будут сапоги.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013111676.html
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в мире, белоруссия, москва, россия, вадим денисенко
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Москва, Россия, Вадим Денисенко
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы

Минобороны: белорусские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРепетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Репетиция Парада Победы. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Участвующие в параде Победы в Москве 9 мая белорусские военнослужащие отправились в РФ для подготовки к мероприятию, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии.
"Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил (Белоруссии – ред.), которые примут участие в военном параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправились в Москву для подготовки к предстоящему военному параду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Военнослужащие армии Мьянмы. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы
Вчера, 09:54
Накануне отправки заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко и командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко провели смотр готовности парадного расчета в новом обмундировании, которое было специально пошито к этому событию.
Ранее в министерстве сообщали, что 80 бойцов сил специальных операций Белоруссии представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве. Специально для участников события сшили особую парадную форму одежды: фуражка заменит привычный голубой берет, вместо берцев будут сапоги.
Военнослужащие на параде - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Вьетнам направит в Москву группу курсантов для участия в параде Победы
19 апреля, 21:22
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБелоруссияМоскваРоссияВадим Денисенко
 
 
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