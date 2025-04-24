https://ria.ru/20250424/pobeda-2013176321.html
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы
Участвующие в параде Победы в Москве 9 мая белорусские военнослужащие отправились в РФ для подготовки к мероприятию, сообщила в четверг пресс-служба минобороны... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:24:00+03:00
2025-04-24T13:24:00+03:00
2025-04-24T13:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
москва
россия
вадим денисенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100683/86/1006838683_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_48d6aa7a2401efffdca86546ea4e6555.jpg
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Участвующие в параде Победы в Москве 9 мая белорусские военнослужащие отправились в РФ для подготовки к мероприятию, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. "Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил (Белоруссии – ред.), которые примут участие в военном параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправились в Москву для подготовки к предстоящему военному параду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Накануне отправки заместитель министра обороны Белоруссии Александр Науменко и командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко провели смотр готовности парадного расчета в новом обмундировании, которое было специально пошито к этому событию. Ранее в министерстве сообщали, что 80 бойцов сил специальных операций Белоруссии представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве. Специально для участников события сшили особую парадную форму одежды: фуражка заменит привычный голубой берет, вместо берцев будут сапоги.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013111676.html
https://ria.ru/20250419/vetnam-2012317756.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100683/86/1006838683_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_50d97ade5479512319e2936576c19295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, москва, россия, вадим денисенко
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Москва, Россия, Вадим Денисенко
Белорусские военные отправились в Москву для подготовки к параду Победы
Минобороны: белорусские военные отправились в Москву для участия в параде Победы