https://ria.ru/20250424/pobeda-2013152790.html
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы
Власти Нидерландов не приглашали российских дипломатов на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, но не препятствуют проведению российских... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
нидерланды
россия
гаага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575888990_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a1b55f4c59d0f164af755b42aa01772a.jpg
ГААГА, 24 апр – РИА Новости. Власти Нидерландов не приглашали российских дипломатов на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, но не препятствуют проведению российских памятных мероприятий к юбилею Великой Победы, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге. "Власти Нидерландов не приглашали представителей посольства России на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, поэтому посольство проводит свои мероприятия, приуроченные к этой дате, которые никак не коррелируются с голландскими мероприятиями. Проведению наших мероприятий власти страны препятствий не ставят", - сообщили агентству в пресс-службе дипмиссии. В посольстве РФ подчеркнули, что российские памятные мероприятия пройдут так, как планировалось, никаких изменений нет. В Нидерландах 4 мая является Днем поминовения жертв Второй мировой войны, а 5 мая отмечают День освобождения – в этот день в 1945 году Нидерланды были освобождены от нацистской оккупации.
https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html
нидерланды
россия
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575888990_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_434086f5ffdc16a31272eb456adb6b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, россия, гаага
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Нидерланды, Россия, Гаага
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы
Нидерланды не пригласили российское посольство на празднование Дня Победы