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Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:12 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013152790.html
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы
Власти Нидерландов не приглашали российских дипломатов на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, но не препятствуют проведению российских... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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нидерланды
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ГААГА, 24 апр – РИА Новости. Власти Нидерландов не приглашали российских дипломатов на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, но не препятствуют проведению российских памятных мероприятий к юбилею Великой Победы, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге. "Власти Нидерландов не приглашали представителей посольства России на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, поэтому посольство проводит свои мероприятия, приуроченные к этой дате, которые никак не коррелируются с голландскими мероприятиями. Проведению наших мероприятий власти страны препятствий не ставят", - сообщили агентству в пресс-службе дипмиссии. В посольстве РФ подчеркнули, что российские памятные мероприятия пройдут так, как планировалось, никаких изменений нет. В Нидерландах 4 мая является Днем поминовения жертв Второй мировой войны, а 5 мая отмечают День освобождения – в этот день в 1945 году Нидерланды были освобождены от нацистской оккупации.
https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html
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в мире, нидерланды, россия, гаага
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Нидерланды, Россия, Гаага
Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы

Нидерланды не пригласили российское посольство на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 24 апр – РИА Новости. Власти Нидерландов не приглашали российских дипломатов на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, но не препятствуют проведению российских памятных мероприятий к юбилею Великой Победы, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
"Власти Нидерландов не приглашали представителей посольства России на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, поэтому посольство проводит свои мероприятия, приуроченные к этой дате, которые никак не коррелируются с голландскими мероприятиями. Проведению наших мероприятий власти страны препятствий не ставят", - сообщили агентству в пресс-службе дипмиссии.
В посольстве РФ подчеркнули, что российские памятные мероприятия пройдут так, как планировалось, никаких изменений нет.
В Нидерландах 4 мая является Днем поминовения жертв Второй мировой войны, а 5 мая отмечают День освобождения – в этот день в 1945 году Нидерланды были освобождены от нацистской оккупации.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреНидерландыРоссияГаага
 
 
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