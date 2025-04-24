https://ria.ru/20250424/pobeda-2013152790.html

Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы

Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2025

Нидерланды не пригласили российских дипломатов на празднование Дня Победы

Власти Нидерландов не приглашали российских дипломатов на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, но не препятствуют проведению российских... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:12:00+03:00

2025-04-24T12:12:00+03:00

2025-04-24T12:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

нидерланды

россия

гаага

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575888990_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a1b55f4c59d0f164af755b42aa01772a.jpg

ГААГА, 24 апр – РИА Новости. Власти Нидерландов не приглашали российских дипломатов на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, но не препятствуют проведению российских памятных мероприятий к юбилею Великой Победы, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге. "Власти Нидерландов не приглашали представителей посольства России на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, поэтому посольство проводит свои мероприятия, приуроченные к этой дате, которые никак не коррелируются с голландскими мероприятиями. Проведению наших мероприятий власти страны препятствий не ставят", - сообщили агентству в пресс-службе дипмиссии. В посольстве РФ подчеркнули, что российские памятные мероприятия пройдут так, как планировалось, никаких изменений нет. В Нидерландах 4 мая является Днем поминовения жертв Второй мировой войны, а 5 мая отмечают День освобождения – в этот день в 1945 году Нидерланды были освобождены от нацистской оккупации.

https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html

нидерланды

россия

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, россия, гаага