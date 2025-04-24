"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве
"Автопробег Победы", приуроченный к "Диктату Победы", начался на Поклонной горе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники "Автопробега Победы" на площади возле Музея Победы на Поклонной горе
Участники "Автопробега Победы" на площади возле Музея Победы на Поклонной горе
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Автопробег Победы", приуроченный к международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", стартовал в четверг на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Основной площадкой "Автопробега Победы" стала Поклонная гора в Москве. Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В четверг в рамках акции стартовали автопробеги еще в 77 регионах страны.
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В "Автопробеге Победы" принимают участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал".
Старт автопробега дал координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. К участию присоединились авто- и мотолюбители, депутаты Госдумы РФ, сенаторы и общественники.
"Сегодняшний автопробег - это не просто путешествие на ретроавтомобилях, это часть большого мероприятия под названием "Диктант Победы", наш вклад в память от тех событиях, которые прошли 80 лет назад", - сказал Сидякин перед началом автопробега.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и в более чем 90 странах мира. -0-