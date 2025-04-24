https://ria.ru/20250424/pobeda-2013146604.html

"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве

"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 24.04.2025

"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве

"Автопробег Победы", приуроченный к международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", стартовал в четверг на Поклонной горе в Москве,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:45:00+03:00

2025-04-24T11:45:00+03:00

2025-04-24T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Автопробег Победы", приуроченный к международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", стартовал в четверг на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Основной площадкой "Автопробега Победы" стала Поклонная гора в Москве. Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В четверг в рамках акции стартовали автопробеги еще в 77 регионах страны. В "Автопробеге Победы" принимают участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал". Старт автопробега дал координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. К участию присоединились авто- и мотолюбители, депутаты Госдумы РФ, сенаторы и общественники. "Сегодняшний автопробег - это не просто путешествие на ретроавтомобилях, это часть большого мероприятия под названием "Диктант Победы", наш вклад в память от тех событиях, которые прошли 80 лет назад", - сказал Сидякин перед началом автопробега. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и в более чем 90 странах мира. -0-

https://ria.ru/20250408/probeg-2010097022.html

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общество, россия, москва, александр сидякин, единая россия, госдума рф, диктант победы