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"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:45 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013146604.html
"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве
"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 24.04.2025
"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве
"Автопробег Победы", приуроченный к международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", стартовал в четверг на Поклонной горе в Москве,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:45:00+03:00
2025-04-24T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Автопробег Победы", приуроченный к международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", стартовал в четверг на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Основной площадкой "Автопробега Победы" стала Поклонная гора в Москве. Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В четверг в рамках акции стартовали автопробеги еще в 77 регионах страны. В "Автопробеге Победы" принимают участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал". Старт автопробега дал координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. К участию присоединились авто- и мотолюбители, депутаты Госдумы РФ, сенаторы и общественники. "Сегодняшний автопробег - это не просто путешествие на ретроавтомобилях, это часть большого мероприятия под названием "Диктант Победы", наш вклад в память от тех событиях, которые прошли 80 лет назад", - сказал Сидякин перед началом автопробега. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и в более чем 90 странах мира. -0-
https://ria.ru/20250408/probeg-2010097022.html
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общество, россия, москва, александр сидякин, единая россия, госдума рф, диктант победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Александр Сидякин, Единая Россия, Госдума РФ, Диктант Победы
"Автопробег Победы" стартовал на Поклонной горе в Москве

"Автопробег Победы", приуроченный к "Диктату Победы", начался на Поклонной горе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники "Автопробега Победы" на площади возле Музея Победы на Поклонной горе
Участники Автопробега Победы на площади возле Музея Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники "Автопробега Победы" на площади возле Музея Победы на Поклонной горе
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Автопробег Победы", приуроченный к международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", стартовал в четверг на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Основной площадкой "Автопробега Победы" стала Поклонная гора в Москве. Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В четверг в рамках акции стартовали автопробеги еще в 77 регионах страны.
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В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы
8 апреля, 18:26
В "Автопробеге Победы" принимают участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал".
Старт автопробега дал координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. К участию присоединились авто- и мотолюбители, депутаты Госдумы РФ, сенаторы и общественники.
"Сегодняшний автопробег - это не просто путешествие на ретроавтомобилях, это часть большого мероприятия под названием "Диктант Победы", наш вклад в память от тех событиях, которые прошли 80 лет назад", - сказал Сидякин перед началом автопробега.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и в более чем 90 странах мира. -0-
Патриотический автопробег к 80-летию Победы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Во Владивостоке стартовал автопробег, посвященный 80-летию Победы
21 апреля, 08:42
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваАлександр СидякинЕдиная РоссияГосдума РФДиктант Победы
 
 
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