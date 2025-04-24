https://ria.ru/20250424/pobeda-2013119854.html

В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы"

В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы" - РИА Новости, 24.04.2025

В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы"

Патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдет в подмосковных... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:29:00+03:00

2025-04-24T10:29:00+03:00

2025-04-24T10:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

московская область (подмосковье)

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдет в подмосковных школах с 28 апреля по 9 мая, сообщили в министерстве образования Московской области. "С 28 апреля по 9 мая во всех школах Московской области пройдет масштабный патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества", - рассказали в ведомстве. Как отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, слова которой приводятся в сообщении, в рамках марафона во всех школах Подмосковья пройдут памятные мероприятия, в числе которых — акции "Я помню", "Голос Победы", "Портреты Победы", "Герои нашей школы", "Окна Победы", направленные на сохранение исторической памяти, изучение семейной истории, межпоколенческих связей. Она также уточнила, что кульминацией марафона станет "Вахта Памяти" — торжественное несение поста у памятников и мемориалов, закреплённых за образовательными организациями. Завершится марафон 9 мая — в День Победы — участием школьников и их семей в онлайн-акции "Бессмертный полк", традиционным поздравлением ветеранов, тружеников тыла, участников СВО. "Главная цель марафона — сохранить и передать молодому поколению память о подвиге советского народа, формируя у школьников чувство гордости за свою страну, уважения к истории и ее героям", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html

https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), день победы