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В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы" - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:29 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013119854.html
В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы"
В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы" - РИА Новости, 24.04.2025
В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы"
Патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдет в подмосковных... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:29:00+03:00
2025-04-24T10:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
московская область (подмосковье)
день победы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдет в подмосковных школах с 28 апреля по 9 мая, сообщили в министерстве образования Московской области. "С 28 апреля по 9 мая во всех школах Московской области пройдет масштабный патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества", - рассказали в ведомстве. Как отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, слова которой приводятся в сообщении, в рамках марафона во всех школах Подмосковья пройдут памятные мероприятия, в числе которых — акции "Я помню", "Голос Победы", "Портреты Победы", "Герои нашей школы", "Окна Победы", направленные на сохранение исторической памяти, изучение семейной истории, межпоколенческих связей. Она также уточнила, что кульминацией марафона станет "Вахта Памяти" — торжественное несение поста у памятников и мемориалов, закреплённых за образовательными организациями. Завершится марафон 9 мая — в День Победы — участием школьников и их семей в онлайн-акции "Бессмертный полк", традиционным поздравлением ветеранов, тружеников тыла, участников СВО. "Главная цель марафона — сохранить и передать молодому поколению память о подвиге советского народа, формируя у школьников чувство гордости за свою страну, уважения к истории и ее героям", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html
https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Московская область (Подмосковье), День Победы
В подмосковных школах пройдет патриотический марафон "Наследники Победы"

В подмосковных школах с 28 апреля по 9 мая пройдет марафон "Наследники Победы"

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдет в подмосковных школах с 28 апреля по 9 мая, сообщили в министерстве образования Московской области.
"С 28 апреля по 9 мая во всех школах Московской области пройдет масштабный патриотический марафон "Наследники Победы", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества", - рассказали в ведомстве.
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Как отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, слова которой приводятся в сообщении, в рамках марафона во всех школах Подмосковья пройдут памятные мероприятия, в числе которых — акции "Я помню", "Голос Победы", "Портреты Победы", "Герои нашей школы", "Окна Победы", направленные на сохранение исторической памяти, изучение семейной истории, межпоколенческих связей.
Она также уточнила, что кульминацией марафона станет "Вахта Памяти" — торжественное несение поста у памятников и мемориалов, закреплённых за образовательными организациями. Завершится марафон 9 мая — в День Победы — участием школьников и их семей в онлайн-акции "Бессмертный полк", традиционным поздравлением ветеранов, тружеников тыла, участников СВО.
"Главная цель марафона — сохранить и передать молодому поколению память о подвиге советского народа, формируя у школьников чувство гордости за свою страну, уважения к истории и ее героям", - добавили в министерстве.
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